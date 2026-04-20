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行政院版本1.25兆國防特別預算條例卡在立院仍未通過。媒體報導，負責規畫全案的國防部戰規司長黃文啟近來壓力大，對部屬口氣嚴厲，戰規司建軍規畫處一名少將級翁姓處長傳倦勤想打報告退伍。對此，國防部長顧立雄今（20）日駁斥報導，強調是不實訊息。根據《中國時報》報導，黃文啟因特別預算案責任重大，一度在立院條例審查時落淚。預算審查膠著，黃文啟也責怪各軍種與國會的溝通做得不夠，說話口氣也不太好，翁姓處長因而倦勤想打報告退伍。立院外交及國防委員會今日邀請顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例執行規劃」，並備質詢。顧立雄會前受訪，針對媒體報導傳國防部少將處長因軍購預算未過，想報請退伍，顧立雄表示，沒有這個訊息，這個訊息是不實的，他有做過了解，沒有請辭的事實存在。黃文啟接受媒體賭訪時被問到是否有凶下屬，他表示，「你看有像嗎，不會啦！」