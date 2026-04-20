賴清德總統將於22日率團訪問非洲友邦史瓦帝尼王國。
在出發前，除史瓦帝尼王國之外， 另有非洲11國40餘名跨區域與跨黨派政要，透過致函、 社群媒體貼文及致訊等方式，對賴清德首次出訪非洲表達熱烈歡迎， 並一致肯定台灣透過「榮邦計畫」與非洲共築產業韌性。 外交部對非洲友人的堅定支持與深厚情誼，表達誠摯謝意。
外交部指出，此次表達歡迎的政要橫跨撒哈拉沙漠以南的非洲各區域，
包含波札那、中非共和國、剛果民主共和國、象牙海岸、肯亞、 馬拉威、奈及利亞、索馬利蘭、南非、烏干達及辛巴威等重要國家， 其中索馬利蘭外交部以官方帳戶在社群媒體貼文， 代表索馬利蘭政府歡迎賴總統訪問非洲。 如此跨區域及跨黨派的歡迎與支持顯示台灣模式「授人以漁」 的互惠模式，及台灣與史國在經濟、資通訊、能源、 農業及公衛醫療等關鍵領域的合作，契合非洲國家當前的轉型需求， 受到非洲多國領袖的肯定與歡迎。
外交部表示，賴清德本次訪問非洲，不僅將展現我國對友邦與非洲事務的重視，
更能深化與各國領袖及各界政要的情誼，為台非友誼注入新動能。 外交部將持續秉持踏實外交精神， 主動拓展與非洲各國在多元領域的夥伴關係。
外交部長林佳龍今日接受媒體人黃暐瀚廣播節目專訪，林佳龍受訪時表示，邦交國應邀出訪天經地義，中共抗議也不意外，這次出訪定為台史同慶攜手共榮，預計參訪產業教育醫療、開發中的台商產業園區，在非州5個國家有6個館處，其中南非就2個管處，包括索馬利蘭是準邦交關係，在網站上有表達歡迎賴總統到非洲國家。
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外交部表示，賴清德本次訪問非洲，不僅將展現我國對友邦與非洲事務的重視，
外交部長林佳龍今日接受媒體人黃暐瀚廣播節目專訪，林佳龍受訪時表示，邦交國應邀出訪天經地義，中共抗議也不意外，這次出訪定為台史同慶攜手共榮，預計參訪產業教育醫療、開發中的台商產業園區，在非州5個國家有6個館處，其中南非就2個管處，包括索馬利蘭是準邦交關係，在網站上有表達歡迎賴總統到非洲國家。