賴清德總統將於22日率團訪問非洲友邦史瓦帝尼王國。在出發前，除史瓦帝尼王國之外，另有非洲11國40餘名跨區域與跨黨派政要，透過致函、社群媒體貼文及致訊等方式，對賴清德首次出訪非洲表達熱烈歡迎，並一致肯定台灣透過「榮邦計畫」與非洲共築產業韌性。外交部對非洲友人的堅定支持與深厚情誼，表達誠摯謝意。

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外交部指出，此次表達歡迎的政要橫跨撒哈拉沙漠以南的非洲各區域，包含波札那、中非共和國、剛果民主共和國、象牙海岸、肯亞、馬拉威、奈及利亞、索馬利蘭、南非、烏干達及辛巴威等重要國家，其中索馬利蘭外交部以官方帳戶在社群媒體貼文，代表索馬利蘭政府歡迎賴總統訪問非洲。如此跨區域及跨黨派的歡迎與支持顯示台灣模式「授人以漁」的互惠模式，及台灣與史國在經濟、資通訊、能源、農業及公衛醫療等關鍵領域的合作，契合非洲國家當前的轉型需求，受到非洲多國領袖的肯定與歡迎。

外交部表示，賴清德本次訪問非洲，不僅將展現我國對友邦與非洲事務的重視，更能深化與各國領袖及各界政要的情誼，為台非友誼注入新動能。外交部將持續秉持踏實外交精神，主動拓展與非洲各國在多元領域的夥伴關係。

外交部長林佳龍今日接受媒體人黃暐瀚廣播節目專訪，林佳龍受訪時表示，邦交國應邀出訪天經地義，中共抗議也不意外，這次出訪定為台史同慶攜手共榮，預計參訪產業教育醫療、開發中的台商產業園區，在非州5個國家有6個館處，其中南非就2個管處，包括索馬利蘭是準邦交關係，在網站上有表達歡迎賴總統到非洲國家。

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呂炯昌編輯記者

桃園市出生的6年級大叔，畢業於靜宜大學西班牙語文系、淡江大學國際事務暨戰略研究所，專長國際事務與軍事等領域。
曾任玉山週報編輯與記者、國防部「青年日報」、《尖端科技》軍事雜誌專欄作家。
政治立場：...