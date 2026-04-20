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▲玄彬與孫藝真的世紀戀情，至今仍為外界所稱道。（圖／翻攝YouTube@TVCHOSUN - TV조선）

孫藝真教練親揭當年內情 面對老婆追問選擇裝傻

▲孫藝真（右）的高爾夫球教練林鎮漢（左），上節目暢談世紀戀情的交往祕辛。（圖／翻攝YouTube@TVCHOSUN - TV조선）

婚訊曝光遭老婆怒批「叛徒」 親揭私下互動甜蜜

韓國演藝圈模範夫妻孫藝真與玄彬，自2022年結婚以來感情穩定，過去長達多年的緋聞也成為外界津津樂道的話題，儘管2人當年始終未對戀情多做回應，但近期孫藝真的高爾夫球教練上節目時談到玄彬和孫藝真時，坦言當年早知2人已經在交往，不過他始終保持沈默，就連老婆問他他都說不知道，最終2人戀情曝光後反而被老婆罵「叛徒」，讓他啼笑皆非。過去曾長期擔任孫藝真高爾夫教練的林鎮漢，日前受邀參與節目錄制，並在節目中暢談自己與玄彬、孫藝真夫婦的過往，他透露當年孫藝真曾主動請他指導玄彬高爾夫，之後2人便一同練習，互動逐漸頻繁，雖然外界當時已盛傳2人關係不單純，但林鎮漢始終保持低調，對相關話題避而不談，成為少數知情卻未曝光的人。林鎮漢更提到，當時連自己的妻子也曾詢問他是否知道2人交往一事，但他選擇否認刻意裝作毫不知情，他坦言自己這樣的回應其實是為了保護當事人隱私，避免消息提前曝光，即使面對身邊最親近的人，他仍選擇守口如瓶，展現對玄彬、孫藝真2人關係的高度尊重。然而事情在約20天後出現轉折，孫藝真與玄彬突然對外宣布結婚，消息震撼演藝圈，林鎮漢的妻子得知後氣得直呼他是「叛徒」，認為他刻意隱瞞真相，對此林鎮漢則笑稱自己只是盡力保守秘密，並無惡意，這段插曲也為嚴肅的戀情保密過程增添幾分趣味。除了分享保密過程，林鎮漢也談及2人私下相處模式，他形容孫藝真個性爽朗自然，玄彬則相對內斂安靜，2人在交往期間互動輕鬆，稱呼彼此暱稱「彬啊」、「藝真」顯得親密，婚後則轉為更正式又帶有甜蜜感的稱呼「老公」、「老婆」，顯示關係更進一步，這些細節曝光後也讓粉絲再次見證2人穩定而溫馨的感情狀態。