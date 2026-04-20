我是廣告 請繼續往下閱讀

賴清德總統將於22日率團訪問非洲友邦史瓦帝尼王國，專機從台灣直飛史瓦帝尼，中途不過境美國。對此，外交部長林佳龍今（20）日表示，時間會回答，「時機很重要，過境總要有目的理由」，而且台灣在美國投資很多，尤其是在亞利桑那州、德州等地有投資，「所以我們過境的選擇是很多的」。外交部長林佳龍今（20日）接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。由於賴清德22日就要出訪我國非洲唯一友邦史瓦帝尼，採直飛、不過境，黃暐瀚詢問，媒體討論說，是賴清德確實無法過境美國本土關係嗎？林佳龍表示，不是，美國都是歡迎的，現在是什麼時機適合，是因為一般總統出訪都是對方國家有總統就職、慶典等活動，「時機當然很重要，過境總要有目的理由」。另外，台灣其實在美國投資這麼多，尤其亞利桑那州、德州等，「所以我們過境的選擇是很多的」。林佳龍指出，美國現在也是面對包括中東戰爭、川習會等，這些作為外交部一定都會綜合考量。不過，美國是歡迎賴清德未來循往例過境訪問，「我們要有信心」，時間點成熟了，就會對外來說明。主持人追問，賴清德4月去史瓦帝尼，所以今年就不會再有總統出訪？林佳龍說明，一般原則分為上半年、下半年，一年會有兩次規劃或評估，因為出訪也涉及國內外情勢，如去年8月台灣面臨很多災害，會去評估。出訪涉及總統的行程，會由總統府決定，外交部算是幕僚部會，因此下半年目前還不確定是否有出訪。主持人又問，未來總統出訪，亞利桑那州有台積電工廠會列為過境點的考慮之一？林佳龍表示，美國很大，不管是美西、美東、美南，都會是過境的點，尤其台灣的邦交國很多在中南美洲跟加勒比海，地理上當然都是很接近。林佳龍指出，「可是一個過境會綜合考慮，目前並沒有到說去過境哪裡，但在時間點上，我們也都在持續評估中」，美南因為台灣有投資，美國總統川普也很重視投資，這對台美關係，特別是經濟外交角度來講，也是一個新的，以往大部分都是紐約或舊金山，以僑宴為主，或看一些台灣的機構，這些都會綜合評估、列入選項。