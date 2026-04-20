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台中女中進行建物外牆防水修繕工程，因拆除冷氣外機，導致教室無法使用冷氣。近來高溫讓師生上課變成酷刑，形容教室有如蒸籠，出現過敏、頭暈等情形，校長竟在座談會中回應「我在家也沒開冷氣」，導致學生炸鍋、批評沒有同理心，集體向市長室信箱陳情。教育局長蔣偉民表示，今天起教室已有水冷扇進駐，也會引以為鏡。台中女中近期進行「正誼樓西側外牆及教學空間修繕工程」，導致施工範圍內的教室都無法開冷氣、電風扇不夠用，學生形容在施工布幕遮蔽下，教室如同蒸籠，室溫高達30度以上，已有同學出現頭暈、過敏、長疹子等中暑前兆，學生在座談會反應，校長竟說「我在家也沒開冷氣」，遭批缺乏同理心。台中女中畢業的市議員謝家宜、張芬郁今（20）日質詢時為學妹們發聲，批評校方明知工程要進行數月，事先卻沒做應變計劃，還要學生共體時艱、稱心靜自然涼，難道要等到學生中暑才來遺憾嗎？蔣偉民表示，上星期五他才知道這事，這是學校為改善漏水的自辦工程，原應於去年12月開始施作，考量學期末施工等問題，工期延到寒假1月24日才動工，預計5月23日完工，共影響18個班級，對於學生上課因悶熱感到不適，今天開始各教室將有水冷扇進駐，教育局也會持續監控。台中女中回應，此次工程是要解決裂縫、長期滲水等問題，預計5月23日前完工，最快4月30日鷹架拆除後就可裝回冷氣。校方表示，由於校長室同樣位於施工範圍，校長在會議上的意思是指他已習慣在校沒開冷氣，所以在家也沒有使用。