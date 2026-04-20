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▲雖然沒有公佈實質的會員人數，但據傳參加球員工會的球員人數是逐年下滑，沒有了團體的力量。（圖／味全龍提供）

▲總結目前球員工會的困境，不論是球員的參與度、工會制度的規定強制性，都有再提升的空間。。（圖／記者林之越攝）

▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

中華職棒的環境，從過去的低谷當中不斷地向前爬升，直到2024年的世界12強奪冠後，並搭配著台北大巨蛋的落成而達到高峰，至今可說是職棒創立以來最輝煌的時期。然而在職棒環境最繁榮，球員待遇與身價不斷提升的同時，球員工會的影響力卻逐漸下滑，甚至慢慢的在邊緣化。「生於憂患」時期的球員工會，不論是對球員的幫助、在球員心中的地位、以及對問題的掌控度，都不若過去的情形下，在「安樂」時期的球員工會，將面臨不同的挑戰與轉型。職棒球員工會早在1995年底就創立，但後續由於職棒環境動盪，加上許多幹部都涉入了職棒簽賭案，並未順利成為固定運作的組織，整個工會運作完全停擺。直到2008年底重新召開會員大會後，重新開始運作的球員工會，幫助了當時的球員處理合約相關事件，像是郭勇志、葉君璋的合約與解僱過程，再加上職棒環境低迷，球員需要同心協力度過危機，才讓球員工會的運作上軌道，在當時職棒勞資關係尚未健全時，球員工會可說是職棒的後盾。歷經幾次重大事件後，加上職棒的經營找到新的方向，搭配著國際賽的好成績，職棒球員的薪資水漲船高；大企業的投入職棒經營，在整個規格上比起過去的「慘澹經營」，現在不論實質薪資，還是球員環境跟待遇都是大幅進步。球員工會主任趙子維說：「現在球員有球隊、有經紀公司的照顧，可能有問題的第一時間，都有相對應的人員可以處理。年輕球員對於工會的需求度沒有過往來得高，也許是球員想參與工會意願度下滑的原因。」雖然沒有公佈實質的會員人數，但據傳參加球員工會的球員人數是逐年下滑，沒有了團體的力量，對於工會的影響力與掌握度，跟人數是成正比下降，許多參與工會的球員，通常是因認為工會是必須的存在而積極參與，但也有的是因為「學長拉著一起」而加入工會。趙子維坦言：「球員參與人數確實下滑，這也讓工會對事件的掌握度有影響，或許球員覺得有球隊的照顧、經紀公司的照顧就夠，但真的出事時工會想幫，也很常遇到該球員不是會員的狀況。」趙子維舉例，去年「泰宇運動行銷公司」的事件，最終球員工會是在調查過後決定永久停權此公司，但在調查的過程中，事件的相關球員都不是工會的會員，導致整個的過程花了比預期更長的時間。趙子維說：「如果相關球員都是工會的會員的話，不論是協助球員還是釐清過程，都可以更有效率。」然而在球員自己都不加入球員工會的情況下，現階段球員工會能給予的協助跟參與都有限，更直接的說，球隊與聯盟對於球員工會的想法也不一定那麼重視。這幾年球員工會內部，除了球員自己不力挺，會員人數持續下滑外，行政職員亦有大幅度更動。去年9月，在球員工會內部擔任行政職的資深幹部離去，引發一連串效應，之後內部職員更替多次，讓許多行政事務交接不順，一些例行事務也無法延續，有經紀公司表示，今年球員工會更以人力不足為理由，決定不進行每年例行的經紀公司認證，認為這代表著球員工會已逐漸喪失功能，連每年的例行作業都無法執行下去。對於經紀公司的說法，趙子維表示，確實今年球員工會將會暫停經紀公司例行認證，不過並不是人力因素關係，而是想要再更優化認證方式；另外，球員工會內部確實有資深行政員工離開，新來的主管跟原有的行政人員先前也有一點衝突，導致內部運作前陣子有些卡關。「現在的理事長跟顧問們，都認為認為現在的球員工會應該要重整一下，不論是就工會的定位與路線，以及一些規定跟運作，都要重新來規劃，但現在有慢慢地重上軌道。」趙子維說。過往球員工會對於經紀公司的認證，有許多經紀公司認為「只是淪為繳保護費」，獲得認證的經紀公司，需要去遵守球員工會的規定；但沒認證的經紀公司，就算違反規定也不會受到什麼處罰，就算近期有經紀公司不斷地被檢舉違規招募球員，甚至在threads還放上跟未畢業的高中球員合照，而該經紀公司卻依舊可經營下去。趙子維同意過去有這樣的狀況，「所以我們才想要優化認證方式，希望一口氣解決過去沒有約束力的問題，現在希望跟著政府、國家的腳步走。」「過去的經紀公司認證沒辦法解決大部份問題，工會沒有強制力的工具來去作為。」趙子維說：「目前有跟運動部在討論合作，一起做出運動經紀認證；也在跟球隊、聯盟溝通，希望可以達成一致的共識，建構出經紀公司、工會、球隊，大家都能接受的制度。就像導遊執照與旅遊工會一樣，可以完成大家都能認可的標準，也才能在未來建立約束力。今年有先跟比較大型的經紀公司說，舊有的認證先暫停，之後會有新的方式，預計年中可能會有明確的進度。」總結目前球員工會的困境，不論是球員的參與度、工會制度的規定強制性，都有再提升的空間。趙子維說：「經典賽期間有跟日、韓、美職的工會交流，大家都有差不多的問題，在待遇整體提升之下，現在都遇到同樣困境。但我們視為另一個轉機，想辦法推動工會轉型，希望扭轉之前的制度缺漏，也能配合現在的趨勢，在勞資的各方面能重新取得一定的角色去運作球員工會。」