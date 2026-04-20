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馬英九文教基金會近期陷入人事風波，前總統馬英九親上火線開撕跟隨自己十餘年親信蕭旭岑，引發熱議，對此董事會決議3人調查小組進行調查，馬英九今（20）日再出招，聲明表示，除了日前董事會揭露相關事證與人證外，兩度透過手機簡訊、LINE提供給所有董事與調查小組參考，但調查小組至今仍未對上述事證真實性展開調查，另請蕭旭岑、王光慈提出充分說明與反證，不要再透過媒體或特定人士貶損基金會或他個人名譽。馬英九今日再度聲明表示，蕭旭岑、王光慈涉及財政紀律案，基金會在上月27日董事會已揭露相關事證與人證外，也在本月8日及14日兩度將相關事證，分別透過手機簡訊、LINE提供給所有董事與調查小組參考，也在17日將上述事證及人證用書面方式，以雙掛號寄送給所有董事，但是調查小組至今仍未針對事證真實性展開調查，「本人特此呼籲3人小組儘速完成有關事證之調查報告」。而馬英九也表示，請蕭旭岑、王光慈透過調查小組程序充分說明或提出反證，請不要再透過媒體或特定人士散佈貶損基金會或他個人名譽的言論，藉此影響調查結果正確性。最後馬英九強調，自己與基金會將秉持勿枉勿縱精神處理此事，若調查違反財政紀律事證屬實，必將循司法途徑尋求救濟，若調查後發現查無實證，將公開還給蕭旭岑、王光慈清白。