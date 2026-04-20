美國西維吉尼亞國際耶格機場（West Virginia International Yeager Airport）一隻巡邏犬海克力士（Hercules），在值勤日中迎來9歲生日驚喜，牠完成早上的巡查任務後，返回航廈時發現同事已聚集替牠慶祝9歲生日，現場戴上生日帽、合唱歌曲，就連全機乘客也加入祝福行列，可愛的畫面曝光後，立即引發全網關注。
巡邏犬「海克力士」過9歲生日！全機場幫牠慶生畫面太可愛
根據The Dodo報導，美國西維吉尼亞國際耶格機場一隻名為海克力士的巡邏犬，平時主要負責在跑道區域驅離鳥類的工作，以降低飛機起降風險、維持飛航安全。而地勤團隊為了替這位長期服務的夥伴製造驚喜，特地選在某個看似普通的值勤日動手策劃，將原本例行性的工作流程，轉變成一場具有紀念意義的特別時刻。
當天早上，海克力士與同伴奈德（Ned）以及領犬員克里斯（Chris）依照既定節奏，在機場內進行巡查與活動，一切如常。直到下午勤務結束、返回航廈時，現場出現異樣氛圍，牠才察覺情況不同，只見多名人員已提前聚集，準備為牠慶祝9歲生日。
這是生日廣播！全機旅客幫海克力士唱歌慶祝 壽星本狗超開心
眾人替海克力士戴上裝飾性項圈與生日帽，並合唱生日快樂歌。接著牠依流程登機執行安撫旅客的任務，但這次機組人員透過機上廣播介紹牠的生日與身分，引起乘客注意，全機旅客隨即加入祝賀行列，在機艙內齊聲為牠唱歌，畫面既溫馨又可愛。
活動告一段落後回到登機門，現場氣氛仍持續延燒，工作人員準備點心共同慶祝，海克力士也獲得專屬零食作為回饋。整段過程被拍攝下來，並上傳至Tiktok帳號「@crw_hercules」，瞬間引起極大關注。
機場人員透露，海克力士對外界關注反應靈敏，也樂於與人互動，因此在場內累積相當高的人氣，不論安檢或其他單位人員幾乎都認識牠。雖然機場過去也曾替牠舉辦生日活動，但這次無論是參與人數或整體氛圍，都明顯不同，對於長時間在機場服務的牠而言，這段經歷不只是慶祝，更成為一段跳脫日常的工作記憶。
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根據The Dodo報導，美國西維吉尼亞國際耶格機場一隻名為海克力士的巡邏犬，平時主要負責在跑道區域驅離鳥類的工作，以降低飛機起降風險、維持飛航安全。而地勤團隊為了替這位長期服務的夥伴製造驚喜，特地選在某個看似普通的值勤日動手策劃，將原本例行性的工作流程，轉變成一場具有紀念意義的特別時刻。
當天早上，海克力士與同伴奈德（Ned）以及領犬員克里斯（Chris）依照既定節奏，在機場內進行巡查與活動，一切如常。直到下午勤務結束、返回航廈時，現場出現異樣氛圍，牠才察覺情況不同，只見多名人員已提前聚集，準備為牠慶祝9歲生日。
眾人替海克力士戴上裝飾性項圈與生日帽，並合唱生日快樂歌。接著牠依流程登機執行安撫旅客的任務，但這次機組人員透過機上廣播介紹牠的生日與身分，引起乘客注意，全機旅客隨即加入祝賀行列，在機艙內齊聲為牠唱歌，畫面既溫馨又可愛。
機場人員透露，海克力士對外界關注反應靈敏，也樂於與人互動，因此在場內累積相當高的人氣，不論安檢或其他單位人員幾乎都認識牠。雖然機場過去也曾替牠舉辦生日活動，但這次無論是參與人數或整體氛圍，都明顯不同，對於長時間在機場服務的牠而言，這段經歷不只是慶祝，更成為一段跳脫日常的工作記憶。
@crw_hercules ITS MY 9th BIRTHDAY!!!🎉 I was a very SPECIAL guest on the plane today ✈️
♬ original sound - CRW Hercules