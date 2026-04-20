我是廣告 請繼續往下閱讀

淡江大橋將於5月12日通車，有民眾質疑機車道過窄，若發生車禍恐易造成連環碰撞事故。民眾黨新北市議員陳世軒今（20）日建議淡江大橋該路段的屬性由「快速道路」降編為「一般省道」，唯有如此才能名正言順地推動「汽機車混流」與「車速分流」，才是接軌國際的先進交通治理。陳世軒表示，日前交通部長陳世凱視察淡江大橋機車道時，工程團隊竟以「防止騎士看風景」及「限制超車」作為設計狹窄車道的理由，陳世軒認為這對騎士不公平，更是缺乏交通觀念。他指出，淡江大橋機慢車道雖宣稱2.5公尺寬，但扣除白線標線外空間，機車可通行的寬度不到2.5公尺；考量淡江大橋地處出海口，強風襲擊時騎士若缺乏足夠避讓空間，易撞擊護欄或發生擦撞。陳世軒擔憂，這完全把機車族的困境拉高到新境界，一旦發生車禍或車輛故障，救護車根本無法駛入，公路局稱「救護車可開上人行道」更是荒謬，高聳的分隔島不但增加救援難度，騎士在事故發生時也無處可躲，更別提人行道狹窄，救護車如何駛進？加上機車道旁的橋樑零件突出及斜索太靠近機車道，一旦有個萬一，都可能造成致命不幸。陳世軒指出，由於淡江大橋被編制為「台61線快速道路」，導致被迫犧牲機車族的安全與路權。陳世軒表示，礙於現行法規限制，新北市政府應主動向中央提出，將淡江大橋該路段的屬性由「快速道路」降編為「一般省道」，唯有如此才能名正言順地推動「汽機車混流」與「車速分流」，這才是接軌國際的先進交通治理。另外，中央未把機車道納入「RSA道路安全檢核機制」，交通局也認為應納進機車道。陳世軒表示，交通改善不能每次都等到意外發生才補救，中央跟地方政府應以用路人安全為第一優先，如果無法在通車前改善，應評估是否延後通車，給新北市民一個安全、平權且具備國際競爭力的淡江大橋，否則札哈哈蒂看到生前遺作充滿危機，恐怕會氣到從墳墓爬出來。