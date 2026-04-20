味全龍將於5月2日至5月3日舉辦「龍之萌友的應援時光 —『塩』守健康！親子毛孩日」本次活動除了由「台灣塩野義製藥」冠名贊助，同時也與日本超人氣插畫 TOMBONIA 攜手推出系列入場贈品及商品，場邊更有豐富的活動讓家長、小朋友與萌寵們互動。

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TOMBONIA 聯名入場禮　芮美全新主題曲發表

本次主題日與日本插畫 TOMBONIA 的跨界聯名，5/2 (六) 入場即贈 「TOMBONIA盲包吊飾」，五款造型隨機發放， 5/3 (日) 則為「TOMBONIA冷水瓶」，實用與質感兼具，陪伴親子和寵物們戶外補水。

除了實用可愛的贈品外，味全龍人氣吉祥物「芮美」將在活動首日5/2正式發表全新個人主題曲，帶領球迷們一起律動！此外，「寵物時尚走秀」也將於5/3在二樓場外舞台展開，邀請最強萌友們穿上最有創意的穿搭，角逐當日最萌焦點！

規劃多元互動攤位、舞台活動　小朋友與萌寵都能參與

除了豐富的舞台活動，贊助夥伴「台灣塩野義製藥」也規劃了多樣有趣的闖關挑戰，以及一系列精心準備的入場好禮、攤位活動及舞台遊戲，讓家長、小朋友與萌寵都能一同參與、共享歡樂時光。邀請大家進場體驗健康與樂趣兼具的活動內容，一起留下最難忘的親子毛孩回憶！

寵物套票好評續辦　一起踏上天母人工草皮悠閒散步

球團今年也推出限量的寵物套票，打造萌寵專屬的觀賽體驗，陪伴主人留下珍貴回憶。寵物套票將分為「汪汪派對套票」每日限量35組、「其餘盟友派對套票」每日限量35組，每組售價1,450元，贈送寵物棚拍福利，另外賽後更可帶著萌寵一同走進天母人工草皮悠閒散步，與寶貝們一起創造難忘觀賽回憶。更多活動詳情，請持續鎖定味全龍官方粉絲專頁，與我們一同迎接熱血沸騰的盛事！

▲味全龍主題日與日本插畫 TOMBONIA 的跨界聯名，5/2 (六) 入場即贈 「TOMBONIA盲包吊飾」，五款造型隨機發放， 5/3 (日) 則為「TOMBONIA冷水瓶」。（圖／味全龍提供）
▲味全龍主題日與日本插畫 TOMBONIA 的跨界聯名，5/2 (六) 入場即贈 「TOMBONIA盲包吊飾」，五款造型隨機發放， 5/3 (日) 則為「TOMBONIA冷水瓶」。（圖／味全龍提供）

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林子翔編輯記者

熱愛運動卻無法成為運動員，於是走上體育記者一職。
待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，期望透過文字，傳遞更多運動場上的精采時刻。