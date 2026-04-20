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天使也會生氣的！薩摩耶上不了車飆罵主人

▲薩摩耶犬屬於中大型犬，小時候雖然勉強能塞進電動車前座，但長大之後就很難擠上去了。（示意圖／翻攝畫面）

大型犬成長快速！安全外出建議這樣做

▲薩摩耶長大之後使用後腳站立，身高至少有150公分，快要比人還高了。（示意圖／翻攝畫面）

全身雪白的大型犬薩摩耶（Samoyed）近年相當受到歡迎，更因為溫馴性格被稱作「雪天使」。不過，日前在大陸卻有飼主騎著電動機車準備載愛犬出門時，沒想到電動車踏板太小，讓牠根本擠不上去。忍無可忍的薩摩耶終於情緒爆炸，對著主人狂吼大叫，彷彿在說：「你不想養就直接說！」據搜狐「寵物 PetPet」報導，近期在中國廣東省有一隻薩摩耶在街頭狂吼亂叫，而且發飆的對象竟然是坐在電動車上的主人。這與牠平時溫馴的模樣形成強烈反差，也讓來來往往的路人通通將目光投向這一人一狗。仔細一看才發現，這隻薩摩耶嘗試將前腳攀上電動車前座，但後腳卻完全踩不上去。著急之下，牠才開始對主人狂吼大罵，似乎在抱怨：「」如果將這段狗語翻譯成人類語言，可能髒到不堪入耳，徹底破壞了雪天使的優雅形象。不過，主人也只能坐在車上苦笑，心裡大概在想：「我也不想啊，是你身體長太快了！」事實上，薩摩耶犬屬於中大型犬，成年後體重至少有 16 公斤，公犬最重甚至可超過 30 公斤。牠們不僅骨架粗壯、肌肉厚實，還有著蓬鬆的雙層白毛。因此，若是騎乘空間狹小的電動車要載運這些「寬厚」的天使們，主人通常會顯得相當吃力，網路上也常常出現這類載運薩摩耶而鬧出笑話的逗趣影片。呼籲飼主，若是要帶薩摩耶這類大型犬出門，強烈建議不要讓牠們勉強塞在小小的機車或電動車前座。最佳的交通方式還是開車載送，並搭配適合體型的大型外出籠或寵物專用安全帶，這樣才能確實保障毛小孩外出的舒適度與安全。