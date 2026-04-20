日本青森縣外海今（20）下午發生規模7.5地震，地震深度僅10公里，日本氣象廳已發布「海嘯警報」；前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，本起地震成因與311大地震類似，都發生在日本海溝，若以最初判定地震規模7.4的話，威力等同64顆原子彈，是全球今年第二大強震。

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郭鎧紋指出，日本青森外海地震發生原因，主要是太平洋板塊隱沒至北美板塊導致，該地區本就是日本長期關注的地震活躍區，2025年12月8日青森縣外海也曾發生過規模7.6強震，當時日本氣象廳甚至預告，一周內可能出現規模8以上強震。

▲日本青森外海地震發生原因，主要是太平洋板塊隱沒至北美板塊導致。（圖／郭鎧紋提供）
▲日本青森外海地震發生原因，主要是太平洋板塊隱沒至北美板塊導致。（圖／郭鎧紋提供）
郭鎧紋說明，日本青森地震和311大地震都發生在日本海溝，311地震震央在福島外海，這次地震則是比較北邊，過去幾年，日本岩手縣外海都曾發生過規模6.5以上的地震，推斷日本海溝的地震有「向北推進」的趨勢，地震範圍每次往北延伸百公里，但整體仍侷限於日本海溝。

此外，2011年日本311大地震前，曾先發生規模7.3的前震、再出現規模9.0主震，郭鎧紋提及，就歷史統計，無論多大規模，「主震變前震」的機率大約都是5％。郭鎧紋也補充，日本這起地震距離台灣遙遠，不管餘震或海嘯，都不會對台灣有直接影響，

▲日本青森縣外海今（20）下午發生規模7.5地震，是全球今年第二大強震。（圖／郭鎧紋提供）
▲日本青森縣外海今（20）下午發生規模7.5地震，是全球今年第二大強震。（圖／郭鎧紋提供）

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...