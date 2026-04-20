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▲日本青森外海地震發生原因，主要是太平洋板塊隱沒至北美板塊導致。（圖／郭鎧紋提供）

▲日本青森縣外海今（20）下午發生規模7.5地震，是全球今年第二大強震。（圖／郭鎧紋提供）

日本青森縣外海今（20）下午發生規模7.5地震，地震深度僅10公里，日本氣象廳已發布「海嘯警報」；前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，本起地震成因與311大地震類似，都發生在日本海溝，是全球今年第二大強震。郭鎧紋指出，，該地區本就是日本長期關注的地震活躍區，2025年12月8日青森縣外海也曾發生過規模7.6強震，當時郭鎧紋說明，日本青森地震和311大地震都發生在日本海溝，311地震震央在福島外海，這次地震則是比較北邊，過去幾年，日本岩手縣外海都曾發生過規模6.5以上的地震，此外，2011年日本311大地震前，曾先發生規模7.3的前震、再出現規模9.0主震，郭鎧紋提及，郭鎧紋也補充，日本這起地震距離台灣遙遠，不管餘震或海嘯，都不會對台灣有直接影響，