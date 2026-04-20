我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中市范頭家客家餐廳，以「旅途記憶入菜」為主軸，推出全新母親節限定合菜，(圖／記者金武鳳攝，2026.4.20)

▲范頭家首度導入「加價換菜」服務，這道櫻花蝦米糕加價後，原本的鹹豬肉會加鋪蒲燒鰻，讓美味升級。（圖／記者金武鳳攝，2026.4.20)

▲這道上湯酸菜淋鮑魚是以熬製8小時的上湯烹調，鮮味爆裂，（圖／記者金武鳳攝，2026.4.20)

▲范頭家的招牌豬腳麵線，為母親添福添壽吃得滿意。（圖／記者金武鳳攝，2026.4.20)

瞄準母親節餐飲商機，台中市范頭家客家餐廳，以「旅途記憶入菜」為主軸，推出全新母親節限定合菜，透過結合主廚團隊旅遊觀察與客家料理底蘊，為家庭聚餐注入嶄新體驗。范頭家負責人范文馨表示，主廚團隊於年初員工旅遊期間，從各地飲食文化中汲取靈感，特別是芋泥鴨與荷葉蒸食等料理形式，返台後經反覆研發與調整，融入品牌長期累積的客家菜系基礎，打造兼具傳統風味與創新詮釋的節慶菜色，讓消費者在團聚時刻，品嚐到不同以往的餐桌故事。本次推出的「五星珍寵母親節合菜」，內容涵蓋8道料理、1道湯品及1道甜品，從前菜至主菜皆強調層次與寓意。其中主打料理「雙味鴨」採一鴨兩吃設計，包含工序繁複的手工芋泥鴨與經典胡椒鴨，展現品牌在傳統功夫菜上的技術實力；「荷葉三絲石斑魚」則透過荷葉包覆蒸製，融合香氣與口感層次；「養顏金鑽龍骨盅」以黑蒜等食材慢火燉煮，呈現溫潤滋補風味。除菜色創新外，范頭家觀察到近年消費者對於用餐彈性與客製化的需求，首度於母親節檔期導入「加價換菜」與「加菜」服務，提供消費者更彈性的菜單搭配選擇，提升整體用餐體驗。在檔期規劃上，餐廳同步推出早鳥預訂與期間限定優惠。即日起至4月24日前預訂10人份以上合菜並完成訂金，可享早鳥7988元優惠價格；母親節檔期間，凡平日內用或外10人席以上合菜，每桌加贈「金蒜鮑魚」兌換券，供日後回店使用，延續節慶聚餐氛圍。范頭家指出，隨著家庭聚餐型態轉變，消費者對餐飲體驗的期待已不僅止於餐點本身，更重視文化意涵與情感連結。未來品牌也將持續以創新思維深化客家料理表現，並透過不同主題檔期，強化與消費者之間的互動與連結。