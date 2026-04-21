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民眾黨創黨主席柯文哲17日在台中逢甲夜市掃街時疑遭噴辣椒水，民眾黨主席黃國昌第一時間怒批政府發動對立、煽動仇恨，但事後調查發現，辣椒水是柯文哲一旁的台中第六警分局長周俊銘誤洩故障的辣椒水釀禍，遭拔官調職，引發台中市議會藍綠黨團同聲批評懲處「太過了」。對此，警政署主管機關、內政部長劉世芳表示，尊重警政署懲處量刑，並解釋吳是勤務指揮官，但在處置上無論是時間或處置失當必須接受懲處。柯文哲17日陪同黨籍台中市議員參選人劉芩妤前往逢甲夜市掃街時，疑似遭噴辣椒水，柯文哲等人面露不適掩口咳嗽。事後黨主席黃國昌接受專訪時，痛斥賴清德嘴裡講團結，實際上民進黨展現出完全不一樣作為，更稱這SOP滿清楚的，就是找一些人特定行徑來鬧場，然後配合綠媒傳播，連基本法治都不用遵守。立法院今邀請行政院長卓榮泰報告「115年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢，內政部長劉世芳會前針對台中第六警分局長周俊銘遭拔官一事，稱有關台中市警第六分局長處置，內政部尊重警政署懲處，在處置過程當中，這是勤務指揮官，「我們認為處置上，不管時間或處置失當上必須接受懲處，懲處範圍尊重警政署的量刑」至於劉芩妤仍質疑，分局長噴辣椒水是青鳥，劉世芳則表示「我們不針對個別參選人回應」。