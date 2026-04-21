休士頓火箭在季後賽首戰遭遇重擊！不僅在客場面對洛杉磯湖人慘敗，當家球星杜蘭特（Kevin Durant）更因膝傷只能坐在板凳席觀戰。儘管湖人少了唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves），但41歲的詹姆斯（LeBron James）依舊主宰全場。隨著火箭陷入0比1落後，杜蘭特能否在G2復出，已成休士頓最後希望。

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火箭首戰遭湖人「全方位擊潰」　火箭亟需KD復出

在系列賽首戰中，41歲的詹姆斯展現了何謂老將價值，他不僅全情投入防守，首節便輕描淡寫送出8次助攻，帶領湖人打出排山倒海的攻勢。此外，湖人季中交易來的神射手肯納德（Luke Kennard）更是大顯身手，在季後賽舞台狂飆27分冠絕全場，讓火箭防線徹底崩潰。

火箭主帥烏度卡（Ime Udoka）在場邊多次被捕捉到臉色鐵青且顯露厭惡的表情，雖然數據統計顯示雙方分差未如場面上懸殊，但火箭在拼勁、節奏與執行力上都被湖人完全壓制。若杜蘭特持續缺陣，火箭極可能帶著0比2的劣勢返回休士頓。

KD傷情曝光！　右膝深層挫傷導致「活動範圍受限」

對於杜蘭特傷勢狀況，權威記者查拉尼亞（Shams Charania）在節目中透露了具體細節。KD是在上週三的團隊練習中，為了爭搶地板球不慎與隊友碰撞，導致右髕骨腱（右膝）出現深層挫傷。查拉尼亞指出：「這次碰撞導致了膝蓋腫脹與疼痛，並直接影響了他腿部的活動範圍。對杜蘭特而言，缺席季後賽本身就說明了傷勢的嚴重性。」

目前火箭官方已將他列入「賽前決定」，雖然週一杜蘭特參與了球隊的一半訓練，但對於這位37歲且曾受過阿基里斯腱大傷的老將，球團勢必會極度謹慎。


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路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...