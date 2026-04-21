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為什麼豆腐要泡在水裡？廚師公布2原因：功用極大

由於豆腐質地柔軟，容易受到外力碰撞而破裂，這時包裝中的水就有緩衝功能，可以有效減緩震動，讓豆腐可以保持完好無缺。

包裝內的水還能隔絕空氣，避免豆腐風味流失，同時還能抑制細菌滋生、降低氧化，有助於延長豆腐的保存期限。

▲一般市售豆腐包裝內都會含有水分，可避免豆腐碰撞、與細菌接觸。（圖／取自photoAC）

豆腐買回家要洗嗎？正解曝光：1情況才要

▲Papuchan提到，若是在傳統市場購入散裝豆腐，則建議以清水簡單沖洗。（示意圖／取自pixabay）

豆腐吃不完怎麼辦？正確保存法、挑選原則一次看

因此豆腐若無法一次食用完畢，建議倒掉原本浸泡的水，並將豆腐放入乾淨的容器中，加入新的清水保存即可

一般超市、賣場常見市售盒裝豆腐，每款包裝內都含有水，不免讓外界好奇「為什麼豆腐總泡在水裡？」對此，Papuchan也特別提醒，盒裝豆腐的水經過接近飲用水的衛生標準程序，帶回家後不需再清洗一次，不過也建議別放太久，盡速食用完成才能確保衛生與品質。根據《Yahoo! JAPAN》報導，一名日本大廚Papuchan撰文表示，一般市售豆腐包裝內都會含有水分，這些水在豆腐保存過程中擁有極大功用。Papuchan進一步提到，一般來說市售豆腐都會含有水，而帶回家後則不必再清洗一次，Papuchan解釋，由於包裝內的水製作過程中，都經過接近飲用水的衛生標準程序，消費者無須擔憂衛生問題，也不必在料理前特別清洗。不過專家也特別提醒，散裝豆腐開封後如何保存十分重要。由於包裝打開後，水接觸到空氣後容易產生細菌，，但仍建議別放太久，盡快食用完成才能確保衛生與品質。最後特別提醒民眾，選購商業包裝豆腐、傳統豆腐時，一定要多加注意。根據輔仁大學食品科學系高彩華教授表示，選購時要先注意有效日期，並注意賣場冷藏溫度是否足夠，回家後馬上置入冰箱中保存，並於效期內食用完畢；如果在傳統市場選購豆腐，應先注意表面是否有黏液？聞起來是否有酸味？若有此現象，可能已腐敗，不宜購買。