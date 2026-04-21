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日本東京羽田機場今（21）日清晨因航空管制系統發生故障，導致以羽田起降為主的國內線及國際線航班出現大幅延誤，截至當地時間上午10點，已有87班國內線與17班國際線航班受到延誤或取消。雖然系統目前已經恢復，但後續衝擊持續擴大，要消化等候旅客還需要一段時間。綜合TBS等日媒報導，國土交通省表示，今日上午7點多，羽田機場的航空管制系統發生故障。雖然系統在約15分鐘後即恢復正常，但至上午9點仍有部分航班無法辦理登機等，現場也能看到安檢區的電子看板打出：登機手續暫時停止。各航空公司以羽田機場起降為主的航班，已出現部分取消或延誤的情況。日本航空（JAL）已有12班國內航線取消，影響人數達2415人。JAL指出，雖然系統已重啟，但由於清晨起有大量延誤航班滯留，目前仍有嚴重誤點情況，且取消航班數量預計將會持續增加。全日空（ANA）則有30班國內線航班取消，受影響人數約5700人。ANA表示，即使該航班最終未延誤或取消，旅客仍可免除手續費進行改票或辦理退票。根據負責羽田航廈營運的日本機場航廈公司資料，國內線共有87班航班受到影響，國際線則有17班航班受到影響。國土交通省指出，故障原因出在國家的系統問題，目前正展開進一步調查。各航空公司也呼籲旅客，請隨時確認最新的航班運行狀況。