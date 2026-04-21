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馬英九基金會人事風波未歇，馬英九20日發佈三點聲明，呼籲三人調查小組盡速完成調查報告，更要遭指控涉財政紀律的前執行長、國民黨副主席蕭旭岑和前幕僚王光慈不要再透過媒體散布貶損言論。調查小組成員的基金會董事李德維則回嗆無聊，「還沒收到，郵局你家開的？」蕭旭岑今（21）日表示，他不確定基金會發的聲明，「多少是跟馬前總統真正的意思，是幾分之幾的馬英九我不知道」，更自爆有心人士到處放話，捏造他有婚外情、收了多少錢。馬英九基金會昨貼出馬英九聲明，呼籲三人小組盡快完成有關事證之調查報告。也請蕭旭岑、王光慈二人透過三人調查小組的調查程序充分說明或提出反證，請不要再透過媒體或特定人士持續散佈足以貶損基金會或馬英九本人名譽之言論，藉此影響調查結果之正確性；若調查違反財政紀律之事證屬實，必將循司法途徑尋求救濟，而若調查後，發現查無實證，亦將公開還蕭旭岑、王光慈二人之清白。蕭旭岑今接受資深媒體人王淺秋《千秋萬事》專訪，針對馬英九的聲明，他說自己立場非常單純，希望盡快接受董事會調查小組調查，他尊重董事會調查小組，但不確定基金會每天發的聲明，多少是跟馬前總統真正的意思，「是幾分之幾的馬英九我不知道」，這麼多年來馬前總統一直訓誡他，馬很強調正當法律程序，程序正義跟對法律規章的尊重，這是正義的本身，但不知為何最近許多基金會的訊息跟說法，都有一點對他們內規、財團法人法也好，有許多不像馬前總統的地方，希望趕快進入司法程序調查。針對基金會顧問廖繼斌的指控，蕭旭岑說，他也很敬重廖繼斌，不是壞人是好人，對馬前總統忠心耿耿，雖然法律觀念不識非常充足，但保護馬總統的心非常敬佩，廖繼斌應該也有一些誤解，但他不願去回應，因為這個案子對兩案造成很大的風波，因為他絕對禁得起檢驗。蕭旭岑說，從一開始講他講薪水、程序，後來有心人士到處放話，王淺秋也聽到有人捏造他有婚外情、收了什麼錢，這個時代是資訊化的時代，汙衊一個人沒有這麼容易，有做的事情沒有辦法藏的住，沒做的事情硬要說有，也沒這麼容易，雖然有心人士不斷捏造放話，他也受了一點傷，但感謝社會大眾老長官給他打氣，他現在就是一個想法，盡速讓風波謝幕。