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一、 嚴格紀律與開放溝通的專業堅持

二、 公開透明的場館環境與事實認定

三、 實習機制與大帶小的教學傳承

四、 靜候公正調查與守護教學現場

▲翁士航指導選手，他被指控與助理教練要求小選手長時間倒立。（圖／翁士航提供）

▲台師大教練指導小選手，要求相當嚴格。（圖／翁士航提供）

曾培育出「亞洲貓王」唐嘉鴻等體壇名將的國立臺灣師範大學體操隊，近日遭人本教育基金會與多位立法委員揭發大規模霸凌、性平醜聞與兒虐指控。對此，臺師大體操隊總教練翁士航於今（21）日召開記者會並發表聲明，嚴正否認所有指控，強調競技體操須具備高度紀律，並有現場多位家長與現役選手出面力挺，稱相關指控為「子虛烏有」。翁士航指出，競技體操為追求卓越且具備高度風險之運動。教練團隊長期建立嚴謹的訓練紀律，係為了確保每位學員在挑戰極限時的安全。然而，「嚴格」並非屏除互動，我們始終秉持「嚴格但可溝通」的原則，重視教練與學員、家長間的意見交換。關於場館內因專項運動習慣及專項特性所產生的認知落差，翁士航說將虛心審視，並以此為契機,進一步優化專業訓練中的溝通深度與廣度。翁士航也表示，體操隊的訓練場域設置於透明玻璃場館，家長及外界皆可隨時從一樓前後門及二樓觀察席，清楚看見訓練實況與環境，所有教學過程均處於高度透明且可受公評的狀態。針對外界部分未經證實的言詞指陳，他重申「對於不曾存在、亦非事實的言論，無法予以承認。」目前案件已進入法定救濟與調查程序，本人已提交現場影像與多方證詞，盼能回歸證據,還原透明環境下的事實全貌。翁士航強調，台師大體操隊一向致力於人才梯隊的育成，長期落實「大帶中、中帶小」的傳承文化。大學部學員協助小師大學員訓練之安排，均係基於「教學相長」的專業實務實習，且在事前均經公開意願徵詢與性質說明。此種傳習模式旨在讓高年級學員在協助中深化專業技能,並建立團隊凝聚力。所有行政與教學協助流程均恪守法規，絕無違法或剥削情事。翁士航對於外界的監督與指教，直言：「本人秉持不卑不亢、理性平穩的態度面對所有行政調查。」強調台師大體操隊的榮譽是師生多年來共同耕耘的果實，他會持續配合校方及相關單位之審議，並以守護學員權益為首要職責，期盼在正式調查結果揭曉前，各界能回歸理性討論，還給體操教育一個專業發展的空間。記者會現場有多位家長現身支持翁教練。一位家長代表指出，孩子從小班就開始練習，清楚教練的嚴格是建立在專業與孩子成長的期待之上，而非凌虐。對於「倒立2.5小時」的指控，家長認為小朋友不可能有體質連續做做此動作，其實都是斷斷續續的，不可能連續倒立不下來。家長更質疑爆料者的動機：「相關人士在孩子有情緒反應時不通知家長，反而選擇默默蒐證一年後才投訴，究竟是關心孩子還是另有目的？」現場也有現役選手表示，在翁老師帶領下成績提升很多，練習過程也都是公開討論，老師非常願意回答問題。對於助理教練麥劉湘涵被控「打巴掌」、「禁止幼童上廁所」等行為，翁士航代為澄清，表示操作SOP中不可能有呼巴掌或打小朋友的行為，言詞嚴厲是基於安全性考量。現場更有家長播放錄音檔，稱其孩子否認被老師打巴掌，老師僅是在制止不合理行為，相關調查先前也曾認定不成立。現場也有傳聞孩子因「呼巴掌遊戲」而遭到懲罰的孩子，以及傳被禁止上廁所的小朋友到場，結果大部分家長皆認為意思遭到扭曲，認為人本教育基金會、台師大在調查過程中，並未完全反應家長的意思，或是根本沒有和他們接觸。然而，人本教育基金會與立委陳培瑜、吳沛憶等人立場堅定。基金會批評臺師大僅對翁士航停聘兩年、對麥劉教練終止任用的處分過輕，認為翁士航身為總教練，形塑了恐怖統治的環境，屬霸凌共犯，應加重處分。立委更質疑師大運動競技系存在結構性問題，要求教育部與即將成立的運動部應嚴格追蹤，防止不適任教練透過掌控體操協會繼續影響體壇。目前全案已進入法定救濟與調查程序，翁士航表示將透過法律途徑爭取清白，還原事實全貌。這場體育界的威權管教與專業訓練之爭，仍待相關單位最終的調查結果釐清。