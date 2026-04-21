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勞動部今（21）日舉辦「全國職場健康週啟動儀式」，勞動部次長李健鴻提到，近年來職災及職災死亡人數都在逐步減少，但也可以發現職災死亡人數的降幅正在慢慢趨緩，顯示有更多努力空間。他在受訪補充，傳統的職災安全管理制度，已經面臨到一些瓶頸，因此接下來則要更朝向科技防災及制度化解決。據勞動部統計，去年全國各縣市政府重大職業災害死亡人數統計為259人，較2024年減少9.8%，其中台北市、嘉義縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣都是呈現增加。李健鴻致詞表示，勞動部也在去年底通過《職業安全衛生法》修正案，將職業安全衛生推進到源頭管理，意味著業者必須負起更大的管理責任，尤其是編列經費、職安風險評估，而在工程很多高風險，業者則要指定能力比較好的、規模比較大的承包商統籌現場責任。他也提到，《職安法》首次將職場暴力防治正式入法，希望能讓勞工不只是能夠安全地工作，而且也能夠更有尊嚴，在更平等友善環境下來工作。對於職災死亡率降幅下滑的因應方式，李健鴻受訪說，重大職災、職災死亡人數過去3年都是呈現下滑，但是職災死亡人數幅度已慢慢趨於平緩，因此可以推斷傳統的職災安全管理制度，已經面臨到一些瓶頸。因此，他說，職場能夠導入科技減災防災設備設施，包括入場人員管制、事先預警工地現場的安全維護等，政府也提出多項修法。針對高風險的營造業，他說，依照「加強高違規、高風險監督管理計畫」，只要被勞檢機構列管高違規或高職災廠商，將要求他提改善計畫，後續由委外檢查機構一起來審查，並要求他改善，讓他整個從系統面的安全衛生做好改善以後，才會讓他復工。而部分縣市死亡人數偏高，李建鴻說，地方政府人數都有在列管，並部分反映是職安衛人力不足，勞動部有為勞動條件勞檢員爭取津貼增加；他也補充，有特定少數的國營事業單位，它的職災死亡人數老實說還是比較多一點，這些都會啟動協助與輔導。另外，《職安法》「職場霸凌專章」，預計今年7月份能夠上路，申訴以後雇主必須要負起責任組成調查小組，一定規模以上的企業必須要有一個調查小組。那如果是最高負責人涉及這個案子的話，勞工也可以透過地方政府來提出申訴，地方政府在一定期間內，必須要馬上進行所有調查。同時間，職安署也在建立「人才資料庫」，經過教育訓練、培訓，確保有足夠的調查人力資源來協助調查。