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自日本出發飛往北美及歐洲單程航線

自日本出發飛往中國、台灣等航線

飛往韓國等航線

因應中東局勢為石油供給帶來緊張壓力，促使價格提升，航空燃油成本增加，全日空航空（ANA）及日本航空（JAL）原計劃6月調漲燃油附加費，但在昨日宣布漲價措施提前至5月1日進行，往返日本與台灣之間的調漲金額也公布。根據NHK報導，全日空（ANA）與日本航空（JAL）加收於國際線票價的燃油附加費，原本計畫自今年6月開票起最多調漲約2倍，但已決定提前至5月實施。兩家公司表示，此舉是因應原油價格高漲導致燃料價格急速上升。全日空與日本航空為了因應燃料價格及匯率的劇烈波動，會每兩個月檢討一次加收在國際線票價上的「燃油附加費」。受到伊朗局勢影響，原油價格上漲，原先預估自今年6月開票起，將把燃油附加費提高至約2倍。然而，由於原油價格持續處於高位，燃料價格進一步上升，導致成本負擔比預期更加沉重，因此兩家公司決定將適用時間提前至下個月實施。NHK提到，此次燃油附加費將適用於5月1日至6月30日開立的機票，外界擔憂這可能對黃金週期間的海外旅遊，以及赴日外國旅客造成影響。全日空：較4月增加2萬4100日圓，調整為5萬6000日圓日本航空：較4月增加2萬7000日圓，調整為5萬6000日圓全日空：增加5300日圓（約新台幣1049元），調整為1萬4700日圓日本航空：增加6800日圓（約新台幣1346元），調整為1萬4200日圓全日空：增加3400日圓，調整為6700日圓日本航空：增加3500日圓，調整為6500日圓