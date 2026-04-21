日本大分縣日出生台演習場今（21日）發生彈藥爆炸事故，防衛省公布最新傷亡狀況，已造成3人死亡、1人受傷。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據日本NHK大分放送報導，日田玖珠廣域消防本部表示，上午8時40分左右接獲通報，日出生台演習場發生「戰車爆炸、多人受傷」事故，立即派員前往現場處理。造成2名男子死亡，分別為45歲和28歲、1名32歲男子心臟驟停，1名21歲女子重傷，意識清醒送醫治療。

九州防衛局說明，事發當時陸上自衛隊西部方面戰車隊正在進行射擊訓練，疑似砲彈於砲管內發生爆炸。自衛隊正在搜集相關資訊，以釐清事故原因及詳細經過。

日出生台演習場是橫跨大分縣由布市、九重町及玖珠町的陸上自衛隊演習場。

其總面積約為4900公頃（相當於約1400個東京巨蛋），是西日本最大的演習場，在陸上自衛隊中被分類為「大規模演習場」。演習場內會進行實彈射擊訓練，駐日美軍亦會在此進行實彈射擊訓練或魚鷹運輸機的飛行訓練。該演習場目前由陸上自衛隊湯布院駐屯地負責管理。


    相關新聞

    東京羽田機場出包！系統故障「上百航班延誤取消」　影響逾8千人

    系統正式上線！川普對等關稅遭判違法　開始受理退還逾1660億美元

    希望不再搖！日本7.7強震解除海嘯預警　未釀嚴重傷亡、重大災損

    蘋果CEO要換人了！John Ternus將接任　庫克9月起轉赴這職位

    陳政嘉編輯記者

    現任《NOWNEWS今日新聞》新聞一部國際中心　編輯
    3年新聞編輯經歷
    曾任中時新聞網兩岸政經中心編輯、新頭殼實習編輯
    一個認真打字的打工人，專注國際、兩岸、中國新聞，但更喜歡寫可愛新奇動物