日本大分縣日出生台演習場今（21日）發生彈藥爆炸事故，防衛省公布最新傷亡狀況，已造成3人死亡、1人受傷。
據日本NHK、大分放送報導，日田玖珠廣域消防本部表示，上午8時40分左右接獲通報，日出生台演習場發生「戰車爆炸、多人受傷」事故，立即派員前往現場處理。造成2名男子死亡，分別為45歲和28歲、1名32歲男子心臟驟停，1名21歲女子重傷，意識清醒送醫治療。
九州防衛局說明，事發當時陸上自衛隊西部方面戰車隊正在進行射擊訓練，疑似砲彈於砲管內發生爆炸。自衛隊正在搜集相關資訊，以釐清事故原因及詳細經過。
日出生台演習場是橫跨大分縣由布市、九重町及玖珠町的陸上自衛隊演習場。
其總面積約為4900公頃（相當於約1400個東京巨蛋），是西日本最大的演習場，在陸上自衛隊中被分類為「大規模演習場」。演習場內會進行實彈射擊訓練，駐日美軍亦會在此進行實彈射擊訓練或魚鷹運輸機的飛行訓練。該演習場目前由陸上自衛隊湯布院駐屯地負責管理。
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九州防衛局說明，事發當時陸上自衛隊西部方面戰車隊正在進行射擊訓練，疑似砲彈於砲管內發生爆炸。自衛隊正在搜集相關資訊，以釐清事故原因及詳細經過。
日出生台演習場是橫跨大分縣由布市、九重町及玖珠町的陸上自衛隊演習場。
其總面積約為4900公頃（相當於約1400個東京巨蛋），是西日本最大的演習場，在陸上自衛隊中被分類為「大規模演習場」。演習場內會進行實彈射擊訓練，駐日美軍亦會在此進行實彈射擊訓練或魚鷹運輸機的飛行訓練。該演習場目前由陸上自衛隊湯布院駐屯地負責管理。