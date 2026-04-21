墨西哥著名古蹟及旅遊勝地-特奧蒂瓦坎（Teotihuacan）金字塔，20日發生恐怖槍擊，1名男子不知何故，竟從金字塔上方向人群開槍掃射，導致1名加拿大籍女遊客身亡，另有4人受傷。槍手在行兇後隨即輕生。
根據《路透社》報導，特奧蒂瓦坎金字塔離首都墨西哥城不遠，墨西哥州安全部長告訴傳媒，傷者包括2名哥倫比亞人、1名加拿大人和1名俄羅斯人。
從網上流傳的影片顯示，1名男子手持槍械、站在座金字塔頂部，現場槍響大作，遊客驚惶奔逃。
加拿大外交部長阿南德（Anita Anand）隨後證實2名加拿大公民1死1傷，已派專員為受害者家屬提供領事協助。
初步調查顯示，槍手應為孤狼式攻擊，但具體動機及身分還需要確認。墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）對事件表示深切遺憾，並向受害者家屬致以誠摯慰問，強調政府正全力調查真相。
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