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國立臺灣師範大學體操隊近日捲入極其駭人的霸凌與性平醜聞。人本教育基金會聯手多位立法委員召開記者會，控訴總教練翁士航與助理教練麥劉湘涵長期形塑「封建式恐怖統治」，受害者橫跨大學生至4歲幼童，爆料人聲稱手段有體罰倒立和橋撐、要求遞拖鞋和遞茶、將孩子帶進廁所懲處。但對此也有學員和家長出面否認，認為這些指控都是子虛烏有，並未發生、或是遭到曲解。根據人本教育基金會執行長馮喬蘭與受害學生證詞，質疑總教練翁士航和助理教練在隊內建立了一套極端的威權體制。指控他們要求學生在門口以「高跪姿」迎接長官視察，視線必須低於教練。對話時需下跪、面帶微笑，且通訊軟體訊息必須符合特定格式，否則即遭謾罵。其中細節包括：學生被迫跪著為教練遞拖鞋、奉咖啡，甚至在教練受傷時幫忙收襪子、半夜送外送，將學生視為服事個人的奴隸。助理教練麥劉湘涵被控對國中小學員（小師大）施暴，包括打巴掌、關廁所管教，甚至禁止5歲幼童上廁所導致兩度當眾失禁。甚至，學生僅因遲到10分鐘，被處罰連續倒立2.5小時，導致眼皮微血管破裂紅腫；更傳出教練在學生體罰姿勢下方放置剪刀、美工刀等尖銳物進行恐嚇。有受害學生在記者會上透過錄音黨控訴遭霸凌始末，他表示自己我曾經非常尊敬翁教練。「他不僅是教練，更像是我在師大的第二個父親。我曾以為他是一棵庇護我們的大樹，而我就像一隻雛鳥。但這份崇拜卻成了他囚禁我們的枷鎖。」該名學生表示，翁士航利用學生們的愛與信任，把它們變成服事他的奴隸。「我幫他開過門、受傷時幫他收過襪子，還要跪著幫他遞拖鞋、跪著遞咖啡。教練坐著時，我們必須維持位置，視線不能比他高。他用禮節來包裝這些羞辱。因為我愛他、相信他，所以我曾經催眠自己這一切都是專業」」學生還指出，翁士航曾把手反覆壓在自己的胸部上，還爆料有孩子被帶進廁所孩子處罰，小學五、六年的孩子，因為衣服沒塞好、想喝水，就被罰倒立、做橋撐，長達兩個小時。他透露翁士航教練曾對助理教練麥劉湘涵說：「要處理就帶進去廁所，外面很多人在看。」在廁所裡傳出的撞擊牆壁聲與尖叫聲，還有麥劉教練罵一個四歲孩子「畜生」。立法委員陳培瑜、吳沛憶指出，此案並非單一事件，而是結構性的權力壓迫。立委質疑，師大雖然做出調查報告，卻未將結果送交教育部或體操協會，導致涉案教練仍能活躍於各類賽事，甚至持續掌控體操協會的人頭會員選票。台師大學生會則直指校內機制失信。由於教練掌握了學分、選才及轉系簽核權，學生因恐懼畢業後在體壇被封殺而不敢求救。學生會要求建立「轉系簽核替代機制」，並在調查委員會中加入女性視角，避免權勢性騷擾案被輕輕放下。面對排山倒海的指控，翁士航在今早召開記者會，現場亦有許多體操隊家長代表現身，甚至包括稍早人本教育基金會和立委指稱為「霸凌證據」的孩童家長出面駁斥說法、捍衛教練。家長主張，競技體操本就需高度紀律與專業強度。家長解釋稱，「倒立2.5小時」並非連續進行，而是配合訓練節奏的上上下下，旨在培養肌力。而針對「眼睛紅腫」照片，家長稱其孩子天生容易水腫，哭泣後也會紅腫，並非虐待所致。另外，家長質疑相關人士默默蒐證一年才爆料，動機並不單純，呼籲各界停止片面資訊抹黑，靜候司法與制度內的正式調查。