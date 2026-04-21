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行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣因病過世，辭職信傳出遭總談判代表楊珍妮霸凌，多名藍委今（21）日關心調查進度，詢問政院是否已經約談楊珍妮？行政院人事長蘇俊榮則坦言不曉得，因為程序進行過程是保密的。立法院今邀請行政院長卓榮泰報告「115年度中央政府總預算案」編製經過並備詢。藍委張智倫質詢時關心，顏慧欣疑似遭霸凌案目前調查進度，卓榮泰說，政院特別慎重，委請4個外部委員，目前也開了4次以上的會議，問卷也回收，希望給他們更多時間，因為這跟過去不一樣，因為當事人不幸已經往生，當事人無法詢問，要從周遭環境過去做了解。張智倫問，過去只有重大霸凌案調查要2個月，所以這是重大霸凌案？卓榮泰則忙解釋，不是，他是說當事人不幸往生很遺憾，沒有辦法詢問到本人，所以必須從周遭同事、工作環境、時間落差等，至於現在進行的進度如何，請人事長說明。人事長蘇俊榮則告知目前進度，目前問卷都回收，4位外聘委員針對問卷內容密集開會討論，這個案子行政院用最嚴謹態度處理，希望給適合的時間，兩個月法定期，會盡量在法定時間內把調查報告初稿呈現出來。藍委王鴻薇關心時則問，調查2個月是否是5月底有最後報告成果？蘇俊榮說，原則上兩個月，如果有需要進一步查證，還可以延1個月。不過王鴻薇則認為不宜再拖，更問顏慧欣的父親顏慶章對媒體說，願意做協助調查，會邀請他協助調查？卓榮泰回應，「尊重4位外部委員他們調查的流程，不做任何干涉，問誰不問誰問什麼內容，尊重4位外部委員。」王鴻薇續問，目前為止有無約談楊珍妮？蘇俊榮則說，「整個程序進行，我個人不曉得，進行過程是保密。」