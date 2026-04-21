美軍19日在中東海域強制登船並扣押伊朗籍貨輪「圖斯卡號」（Touska），安全人士透露，該船上極有可能載有軍民兩用物資，該船3月下旬從中國出發裝載貨櫃後駛向阿曼灣。
路透社報導，「圖斯卡號」隸屬於被美國制裁的「伊朗伊斯蘭共和國航運公司」（IRISL）集團，華府稱其為「伊朗擴散者與採購代理人的首選航線」，曾負責運輸用於伊朗彈道飛彈計畫的物品。
Marine Traffic船跡數據顯示，圖斯卡號19日在阿曼灣（Gulf of Oman）的伊朗查巴哈港（Chabahar）附近遭美軍登船。美軍指出，該船在長達6小時內多次未理會警告，最終遭登船並扣押。一名美軍官員透露，船上載有多達5000個貨櫃，海軍陸戰隊人員已登船逐一檢查內容物。
海事安全消息人士透露，初步評估顯示圖斯卡號在結束亞洲航程後，極可能載有軍民兩用物資。其中一名消息人士指出，該船過去就曾運輸過這類物資。雖然消息來源未詳述貨品清單，但美國中央司令部已將金屬、管材及電子元件列為可能具有軍事及工業雙重用途、且可被沒收的品項。
衛星數據分析公司SynMax資料顯示，圖斯卡號於3月25日出現在中國蘇州太倉港，並於3月29日至30日抵達廣東珠海高欄港裝載貨櫃，於4月11日至12日停靠馬來西亞巴生港（Port Klang）錨地裝載更多貨櫃，4月19日抵達阿曼灣時被美軍攔截。
華爾街日報引述歐盟船舶資料平台Equasis指出，IRISL 的子公司Rahbaran Omid Darya旗下另有2艘貨輪，去年曾從中國運回約1000噸中程飛彈固體推進劑原料。
中國外交部發言人20日對美方「強制攔截」伊朗貨輪表示關切，敦促相關各方以負責任的方式遵守停火協議。伊朗軍方透過官媒表示，該船當時正從中國啟航，指責美國實施「武裝海盜」行為，稱已準備好就此與美軍對抗，但考量船員及其家屬安全，暫未採取行動。
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Marine Traffic船跡數據顯示，圖斯卡號19日在阿曼灣（Gulf of Oman）的伊朗查巴哈港（Chabahar）附近遭美軍登船。美軍指出，該船在長達6小時內多次未理會警告，最終遭登船並扣押。一名美軍官員透露，船上載有多達5000個貨櫃，海軍陸戰隊人員已登船逐一檢查內容物。
海事安全消息人士透露，初步評估顯示圖斯卡號在結束亞洲航程後，極可能載有軍民兩用物資。其中一名消息人士指出，該船過去就曾運輸過這類物資。雖然消息來源未詳述貨品清單，但美國中央司令部已將金屬、管材及電子元件列為可能具有軍事及工業雙重用途、且可被沒收的品項。
衛星數據分析公司SynMax資料顯示，圖斯卡號於3月25日出現在中國蘇州太倉港，並於3月29日至30日抵達廣東珠海高欄港裝載貨櫃，於4月11日至12日停靠馬來西亞巴生港（Port Klang）錨地裝載更多貨櫃，4月19日抵達阿曼灣時被美軍攔截。
華爾街日報引述歐盟船舶資料平台Equasis指出，IRISL 的子公司Rahbaran Omid Darya旗下另有2艘貨輪，去年曾從中國運回約1000噸中程飛彈固體推進劑原料。
中國外交部發言人20日對美方「強制攔截」伊朗貨輪表示關切，敦促相關各方以負責任的方式遵守停火協議。伊朗軍方透過官媒表示，該船當時正從中國啟航，指責美國實施「武裝海盜」行為，稱已準備好就此與美軍對抗，但考量船員及其家屬安全，暫未採取行動。
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