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針對臺師大體操隊總教練翁士航遭爆料長期對學生進行霸凌與性平爭議一事，曾在其麾下訓練多年、並於2024年巴黎奧運摘下銅牌的台灣體操名將「亞洲貓王」唐嘉鴻，今（21）日透過經紀公司發表正式聲明。唐嘉鴻除了強調雙方早已結束合作關係，也對此次事件表達「不便多作評論」的立場。唐嘉鴻與翁士航曾有長達7年的師徒情誼，從大一時期便開始接受翁士航的指導。然而，雙方在2024年巴黎奧運聯手奪下單槓銅牌後，為了尋求自我突破，而選擇和恩師分道揚鑣。唐嘉鴻在聲明中明確指出：「在2024年巴黎奧運達成階段性目標後，為追求更進一步的突破，已與翁士航先生結束合作關係，並回到高雄國家訓練中心，目前由黃柏瑞教練指導訓練與參賽。」此番言論被外界解讀為在敏感時刻與昔日恩師劃清界線。面對今日新聞曝光的霸凌、凌虐幼童及性騷擾等指控，唐嘉鴻在聲明中表示，由於全案已進入調查程序，且他本人並非當事者，因此不便多作評論。但他特別強調：「僅盼未來無論在體操訓練環境或人才培育上，皆能持續朝更好的方向發展。」翁士航目前遭控訴要求學生跪姿迎賓、出言辱罵及涉嫌觸碰女學生胸部等多項不當行為，臺師大也已證實對其處以停聘處分。由於唐嘉鴻曾是翁士航最知名的門生之一，他的回應備受體壇關注。