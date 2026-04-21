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勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容，2024年11月間因職場霸凌爭議引發社會高度關注，行政院事後推出霸凌通報平台供公務員申訴。藍委王鴻薇今指出，成立迄今共有237件，前三名包括衛福部34案、法務部28案、內政部24案，但最終僅14件、5%成立，有46%不成立，另外「其他」有47.6%；另名藍委張智倫更指出，數發部補助的資策會有相關霸凌案，有同仁有自殘情形。立法院今邀請行政院長卓榮泰報告「115年度中央政府總預算案」編製經過並備詢。藍委張智倫質詢時關心，顏慧欣疑似遭霸凌案目前調查進度，也透露行政單位還是有很多霸凌案，他收到數發部補助的資策會有相關霸凌案，有同仁有自殘情形，但當事人不敢出面把受霸凌的事實給他，所以愛莫能助，期盼行政單位還是要有一套防止霸凌的機制。卓榮泰則說，委員手上有案例盡快提出，他盡快做有效處置。藍委王鴻薇質詢時則公布霸凌通報平台資訊，稱目前為止共有237個通報事件，前三名分別是衛福部34件、法務部28件、內政部24件，不過當中僅成立14件、5%，不成立110案、46%，其他113案、47.6%。