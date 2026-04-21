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▲HYBE娛樂表示公司上市完全依法進行，否認房時爀（左三）所有嫌疑。（圖／IG@hitmanb72）

打造世界級天團 BTS（防彈少年團）的 HYBE 創辦人兼董事長房時爀，驚傳捲入嚴重的金融犯罪醜聞。韓國警方在今（21）日證實，房時爀涉嫌在HYBE上市過程中「詐欺性不正交易」，不當獲利1900億韓幣（約台幣40億），嚴重違反《資本市場法》，目前警方已正式向法院申請拘捕令，預計將對韓國娛樂產業造成巨大衝擊，HYBE方面則曾經否認指控，宣稱公司運作一切合法。根據警方調查，房時爀在2019年HYBE推進上市前，向投資者表示公司「暫無上市計畫」，涉嫌以誤導性說法影響投資決策，並引導部分股東出售持股。這些股份後續被轉移至由相關人士設立的私募基金及特殊目的公司（SPC），其中部分設立過程與HYBE內部高層有關。警方指出，方時赫與相關方簽訂協議，從上市後的股份轉讓收益中分得約30%，整體不當利益規模估計約達1900億韓元（約台幣40億）。事實上，警方的偵辦過程並非一帆風順，案件一度因進度緩慢引發外界質疑。早在去年6月到7月間，警方就曾對位於龍山的HYBE總部及韓國交易所展開大規模搜查取證。然而，首爾南部地方檢察廳曾以金融監督院特別司法警察仍在調查為由，兩度退回警方的搜索扣押令申請。直到去年11月最後一次傳喚調查後，歷經5個月後，警方才在今日採取強硬行動申請拘捕令。針對排山倒海的指控，HYBE 方面在爭議初期便展現強硬立場，明確否認所有嫌疑。公司聲明強調，當時的上市過程均嚴格遵守法律與相關規定，完全依法進行，並表示即便需要時間，也會向大眾與司法機關充分說明細節，堅稱房時爀並無任何違法行為。目前雙方各執一詞，事實真相仍有待法院進一步釐清。目前警方再次向法院申請拘捕令，雖然距離去年11月最後一次對房時爀進行傳喚調查，已相隔約5個月，但警方表示，將加速偵查進度，盡快釐清事實並依法作出結論。