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▲屋馬燒肉母親節限定套餐，匯集日、美、澳三國頂級和牛，巴結升級。（圖／業者提供）

▲，蟬聯多年燒肉首選品牌的「屋馬燒肉」宣布，自5月1日起至5月30日推出「媽咪女王盛宴感恩套餐」巴結媽咪。（圖／業者提供）

母親節將至，蟬聯多年燒肉首選品牌的「屋馬燒肉」宣布，自5月1日起至5月30日推出「媽咪女王盛宴感恩套餐」巴結媽咪。這個母親節限定套餐，不僅匯集日、美、澳三國頂級和牛，更首度推出全新鍋物「酸菜豚肉鍋」，以酸香溫潤的湯頭與頂級燒肉結合，提供「火烤兩吃」雙重享受，搶攻母親節聚餐商機。屋馬餐飲表示，「媽咪女王盛宴」核心亮點是「三國牛盛和」，屋馬嚴選A5日本和牛翼板、澳洲和牛與美國頂級和牛，展現不同產地特有的油脂香氣與細膩口感。主廚特別推薦A5日本和牛翼板，有如大理石般的均勻油花，經高溫炙烤後入口即化。海鮮部分主打「女神御賞明蝦」，以飽滿扎實的肉質與鮮甜口感，為餐桌增添視覺與味覺的奢華感。頂級肉品外，屋馬首度將鍋物規格升級，推出全新的「酸菜豚肉鍋」，採用自然發酵的酸白菜搭配精選豚肉，湯頭清爽回甘、具備極佳的解膩效果，與油脂豐沛的燒肉形成完美平衡。屋馬集團表示，這項調整是希望在熱鬧的燒肉聚會中，注入一絲溫潤暖意，享受火烤兩吃雙重享受，堪稱寵愛媽咪再升級。值得一提的是，套餐保留屋馬最負口碑的「大和海鮮粥」，以濃郁鮮美滋味為餐敘劃下完美句點。為增添過節氣氛，凡提前一週完成訂位者，並於現場出示指定社群貼文，將加碼招待「女王軟絲花」乙份。除了屋馬燒肉，集團旗下「涮屋馬」與「金韓食」品牌，同步推出母親節限定餐點；另點購金韓食母親節套餐，可以優惠價換購母親節限定蛋糕。屋馬餐飲集團創辦人金泰宏表示，「母親節是一年中最值得感謝時刻，透過嚴選食材與升級的鍋物，希望讓每一位走進屋馬的母親，都能感受到被細心款待的幸福感。」屋馬餐飲集團創立於台中，以「款待、團圓、嚴選、安全」為核心理念，旗下擁有屋馬燒肉、涮屋馬、金韓食及最新品牌「尚屋 Sangok」等。屋馬致力於提供超越期待的精緻料理與細膩服務。在消費話題上，屋馬近期表現亮眼：全新品牌「尚屋 Sangok 新韓式烤肉」進駐台中漢神洲際百貨後迅速成為話題焦點；此外，馬年限定IP盲盒「UMAI美味探險隊」亦成功帶動社群收藏熱潮。