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必勝客買1送5！現省超過千元 月底披薩優惠：比買一送一便宜

外帶買1送5！

外送買1送2！

外帶買大送大！

3個大比薩888元起！

4月30日前取餐加碼贈送「荔枝玫瑰巴斯克」！

▲必勝客首度祭出「買1送5」披薩優惠，月底省錢吃更飽。（圖／必勝客提供）

Tino's堤諾義大利披薩：預購蛋糕免費送「披薩買一送一」優惠券

▲Tino's堤諾義大利披薩也有母親節優惠，預購蛋糕免費送「披薩買一送一」優惠券。（圖／翻攝自堤諾FB）

月底省錢速食優惠竟然「比買一送一便宜」！必勝客表示，首度祭出「外帶買1送5」超狂披薩優惠，一次推出5大優惠方案，現省超過千元買法被挖出；提早慶祝母親節還有贈送「荔枝玫瑰巴斯克」加碼好康。Tino's Pizza Café堤諾義大利披薩則推出，預購蛋糕280元起免費送「披薩買一送一」優惠券。號召民眾提前慶祝母親節，必勝客首度祭出「外帶買1送5」超狂披薩優惠，即日起至4月30日，開吃5大優惠方案，最高現省超過千元買法一次看：◾️外帶買大披薩，送2個小披薩＋副食（5選2：3個德國芝心腸、3塊黃金和風鱈魚塊、小黃金雞軟骨、巧克力QQ球5顆、小薯金幣）＋飲料1.25L◾️外送買大披薩，送2個小披薩。◾️外帶買大披薩送大披薩，升級芝心餅皮6折優惠只要69元（原價115元，官網與PK雙饗卡APP限定）。◾️3個大披薩（20種以上口味任選）888元起，升級芝心餅皮6折只要69元（原價115元，PK雙饗卡APP限定）。◾️即日起至5月25日，母親節甜蜜小套餐888元起、母親節甜蜜人氣套餐1,259元起，4月30日前取餐加碼贈送「荔枝玫瑰巴斯克」蛋糕（原價199元）。（使用至2026年6月30日，須知詳見券上說明）。推薦「老奶奶檸檬蛋糕」6吋420元、8吋580元，「經典布朗尼」6吋420元、8吋580元「巴斯克乳酪」6吋420元、8吋680元「巴斯克開心果」8吋680元，「青檸乳酪蛋糕」8吋680元，「提拉米蘇」4吋280元。提醒大家，5月1日前到店預約或線上預訂，取貨7天前需完成（不含下單日）；取貨5月2日至5月10日到店領取；預購1組送比薩券1張，2組送2張，以此類推；指定門市為台北濟南、台北民生、台北士林、台北莊敬。