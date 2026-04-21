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在今（21）日明尼蘇達灰狼以119：114客場逆轉丹佛金塊的比賽中，最後時刻金塊落後3分，後衛穆雷（Jamal Murray）卻選擇中距離挑戰兩分球、而非嘗試出手追平三分球，最終失手葬送比賽。賽後，金塊代理教練阿德爾曼（David Adelman）與灰狼總教練芬奇（Chris Finch）均針對這一回合發表了看法。針對金塊雙星約基奇（Nikola Jokić）與穆雷在第四節手感冰冷（合計13投2中），以及最後時刻的戰術選擇，金塊代理主帥阿德爾曼顯得十分平靜．直言自己無論如何希望兩位球星能自己出手那些球，展現對於自家主力的信任。阿德爾曼表示，他完全信任約基奇在最後一攻傳球給布勞恩（Christian Braun）的決定，「他能看到球場上發生的一切，他的決定始終是無私且正確的。」對於穆雷沒投三分球，阿德爾曼並未直接批評，僅強調球隊在末節出現嚴重的體力透支，導致進攻效率下滑，但他重申：「我依然希望由他們兩位來執行最後的投籃。」阿德爾曼指出，金塊今晚真正輸球的關鍵在被灰狼打出「20：3」的二次進攻得分差，這讓球隊在關鍵時刻無法守住領先優勢，灰狼不斷獲得更多進攻機會，使得金塊本來就脆弱的防守更加吃力，並在身體和心理上極大地消耗了球員。灰狼教頭芬奇在賽後被問到是否驚訝穆雷沒投三分時表示：「我不知道他當時在想什麼，或許他覺得在三分線外會受到干擾。」芬奇透露，灰狼在下半場並未做太多戰術變更，但對穆雷的跑動路線防守得更充分，「我們一直緊貼著他並及時擠過掩護，這可能讓他覺得在三分線外沒有好的出手空間。」芬奇指出，灰狼今晚投入了大量人力去干擾穆雷與約基奇的擋拆配合，成功讓這對聯盟最強組合在末節徹底熄火。阿德爾曼坦言，穆雷與戈登（Aaron Gordon）在第四節都出現了嚴重的體力問題，「事實上，場上的大多數球員都筋疲力盡了。賈馬爾（穆雷）承擔了極大的責任，而阿龍（戈登）以他的體型進行控球推進，消耗也是巨大的。」隨著系列賽戰成1比1平手，金塊即將前往明尼蘇達進行客場挑戰。阿德爾曼強調備戰不會有任何改變，球隊必須從錯誤中學習，並在積極的基礎上繼續前行。而對於穆雷與約基奇而言，如何在接下來的比賽中突破灰狼的防守佈防，將是衛冕軍能否拿回優勢的關鍵。