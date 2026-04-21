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日本東北地區近海20日突發強震，市場擔憂日本東北關鍵的記憶體供應鏈恐因地震與海嘯受到干擾，加上美股記憶體指標股題材持續延燒，多重利多與避險情緒交織下，帶動台股記憶體族群今（21）日早盤集體上演強勢回神。日本昨日下午於東北三陸沖發生強震，陸地最大震度達到5強。日本氣象廳更一度針對岩手縣、青森縣、宮城縣及北海道太平洋側沿岸發布海嘯警報；據日媒報導，岩手縣久慈港已觀測到約80公分的海嘯。岩手縣北上市是全球記憶體巨擘鎧俠（Kioxia）與威騰（SanDisk）工廠所在地。該廠房不僅是生產NAND Flash的核心重鎮，更是近期為了因應全球AI爆發性需求而持續擴張的重要生產據點。受到日廠潛在斷鏈危機的催化，買盤今日瘋狂湧入台股記憶體族群卡位轉單效應。盤面上，包含威剛、宇瞻及宜鼎等模組大廠展現極強爆發力，早盤便挾帶龐大買氣強勢衝上漲停板。此外，包含記憶體製造指標廠南亞科、華邦電、旺宏，以及群聯、創見與晶豪科等大廠也同步開高走高，全面大漲。