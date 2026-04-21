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NBA季後賽西區首輪G2火熱開戰，丹佛金塊在主場以114：119不敵明尼蘇達灰狼。雖然金塊核心後衛穆雷（Jamal Murray）出戰近43分鐘狂砍30分，但他在比賽最後10秒、落後3分時的一記決策，卻在賽後引發全美球迷瘋狂討論與質疑。在比賽最後關頭，金塊落後3分且手握球權。穆雷（Jamal Murray）在擋拆後對位灰狼長人戈貝爾（Rudy Gobert），他並未選擇追平的三分球，而是以後撤步投出中距離兩分球，最終彈框而出。賽後穆雷（Jamal Murray）面對媒體解釋了他的想法：「我們落後3分，我們只需要先得1分，且我們還有暫停。如果我投進了，我們可以對戈貝爾或其他球員犯規，再叫暫停。問題在於我必須投進那個球才能讓策略生效，而我沒投進。」金塊官方媒體DNVR Nuggets也轉發了這段訪談，強調穆雷當時認為「先進球、再戰術犯規」是最佳選擇。然而，穆雷（Jamal Murray）的解釋顯然無法平息X（前Twitter）平台上的質疑聲浪。網友@reconcile88崩潰發文：「穆雷你全場投了14記三分，卻在落後3分剩10秒時對上戈貝爾投兩分？我完全搞不懂！」另一位球迷@allendontmiss也直白吐槽：「為什麼落後3分要投2分啊？」而帳號@Vada_Fly更直接轉發畫面批評：「對上戈貝爾，穆雷這球把隊友給賣了。」除了決策爭議，灰狼的防守也獲得高度肯定。數據顯示，金塊雙核約基奇（Nikola Jokic）與穆雷（Jamal Murray）第四節被戈貝爾與麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）徹底鎖死，合計12投僅2中。網友@dharnnyj45924幽默總結：「防守贏得冠軍，他們讓穆雷與約基奇看起來像凡人。」有趣的是，灰狼球星愛德華茲（Anthony Edwards）在賽後受訪時，談到穆雷最後一擊甚至表示「很高興他投這球」。