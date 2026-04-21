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效力於底特律老虎隊的台灣小將李灝宇，今（21）日在對陣波士頓紅襪隊的比賽中，終於解鎖大聯盟生涯首安、首打點與首支長打等多項里程碑。「台灣怪力男」的優異表現不僅獲得總教練肯定，更在社群平台Threads上引發瘋狂熱潮，大聯盟官方甚至罕見地將他首安的影片置頂，熱度還超越巨星大谷翔平與賈吉（Aaron Judge），讓許多台灣網友前來朝聖笑稱：「MLB是懂Threads的。」在李灝宇敲出大聯盟生涯首安後，MLB官方隨即在社群平台Threads發布影片為他喝彩。令人驚訝的是，官方甚至將該影片置頂。截至發稿為止，影片發布不到10小時已收穫超過3萬次點讚及近千次轉發。在按讚、留言以及轉發等各項Threads的數據上，李灝宇首安的討論熱度竟超越同日比賽的洋基隊隊長賈吉，甚至是道奇隊巨星大谷翔平的影片。這番景象讓許多台灣球迷紛紛湧入留言區，笑稱：「MLB也知道了超越大谷翔平的流量密碼」、「MLB是懂Threads的」、「留友看台灣人在大聯盟官方置頂」、「大聯盟居然為了流量發文……」今日在傳奇的芬威球場，李灝宇擺脫開季連兩戰熄火的陰霾，於第4局2人出局一、二壘有人時，掃出中外野平飛安打幫助球隊追平，這也是他大聯盟生涯的首安兼首打點。9局上他更展現「怪力男」本色，擊出初速高達107.6英里（約173公里）的二壘安打，領銜發動3分的反攻高潮。老虎隊總教練辛奇（A. J. Hinch）賽後欣慰表示，李灝宇對於拿下首安表現得非常興奮，全隊都為他感到驕傲，「前幾場比賽你可以看到他極度渴望有表現，我很開心他能在波士頓這麼有意義的球場完成這件事。」李灝宇今日單場4打數2安打，包含一支擊球初速驚人的長打。雖然老虎隊最終因牛棚失守以6：8惜敗紅襪，但李灝宇在9局上帶頭掀起的絕地大反攻，讓各界見識到他紮實的擊球實力。李灝宇賽後難掩激動地表示：「我非常開心，終於完成了。」