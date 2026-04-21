迎接母親節，台中福華大飯店以「一起過，更熱鬧」為主軸，跳脫傳統家庭分桌慶祝模式，打造「百人同慶母親節」宴會新體驗，將結合現場演出與主題饗宴，將節慶聚餐升級為具儀式感的共享式慶典，推出以來，詢問度超高。
同時，福華推出館內中西饗宴、母親節蛋糕與電商多款熱銷禮盒，並跨界攜手全台最大攝影品牌HOLO+FACE推出母親節寵愛方案，凡訂購蛋糕享有獨家攝影優惠方案，用餐則贈送攝影服務抵用券，讓媽媽從餐桌到鏡頭都能成為最美主角。
福華飯點表示，「一起過，更熱鬧」最大亮點是，5月10日母親節當天於3M國際宴會廳登場的「百人同慶母親節饗宴」，每桌16800+10%(10人)，安排了Live Band演出，營造音樂與餐飲交織的沉浸式氛圍，讓每位媽媽不僅是家庭中的主角，更成為全場被祝福的焦點。
此外，3樓江南村與16樓海華樓於5月1日至3日及5月9日至10日推出母親節中式桌宴，每桌18,800元+10%(10人)，並加贈6吋母親節蛋糕。菜色以高端食材結合養生概念，涵蓋台塑牛小排、蔥油玉露紅條斑、膠原烏參佛跳牆與松露銀絲海虎蝦等十道料理，強調澎湃與精緻兼具。3F覓舍全日餐廳則推出雙人與四人分享餐（2,999元+10%／5,888元+10%），鎖定小家庭與年輕族群，提供多元用餐選擇。
今年話題焦點「Pearl珍珠」母親節限定蛋糕，以珠寶為靈感設計，並選用燕窩與珍珠粉入餡，打造兼具質感與話題性的節慶商品。除了味蕾上的細膩演繹，今年更延伸「定格幸福瞬間」的溫馨概念，跨界攜手全台最大攝影品牌
HOLO+FACE推出寵愛方案。凡購買母親節蛋糕，即可享有HOLO+FACE × 台中福華全家福專屬優惠方案，持券線上預約至品牌門市拍攝可享專案優惠價3,890元，方案內容包含三人入鏡，以及提供一人 60 分鐘的專業妝髮服務，由造型師細心雕琢，為母親定格最美的瞬間，並加贈克萊茵藍壓克力相框（總市值5,580元），將一家人的笑容與感動凝結為永恆畫面。今年母親節，不妨以一顆細緻珍珠的心意，為媽媽收藏一段發光的時光。
不只有餐桌上的盛宴，台中福華亦將「寵媽」延伸至日常生活，即日起至5月31日，台中福華於1樓豪吧與「饗福商城」同步推出雪蛤燕窩飲、冷凍煲湯及手工水餃等母親節禮盒商品，結合養生與美顏概念，並搭配國旅卡滿額贈活動，強化電商與門市銷售動能。
台中福華行銷公關企劃部協理簡若卿表示，台中福華用多元形式，讓「愛」不只停留在當下，而是持續發酵於生活之中，透過餐飲、商品與跨界合作，可望有效帶動今年母親節整體業績表現。 訂位專線:台中福華大飯店（04）24631616
，饗福商城 https://tc-howard.com/
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此外，3樓江南村與16樓海華樓於5月1日至3日及5月9日至10日推出母親節中式桌宴，每桌18,800元+10%(10人)，並加贈6吋母親節蛋糕。菜色以高端食材結合養生概念，涵蓋台塑牛小排、蔥油玉露紅條斑、膠原烏參佛跳牆與松露銀絲海虎蝦等十道料理，強調澎湃與精緻兼具。3F覓舍全日餐廳則推出雙人與四人分享餐（2,999元+10%／5,888元+10%），鎖定小家庭與年輕族群，提供多元用餐選擇。
HOLO+FACE推出寵愛方案。凡購買母親節蛋糕，即可享有HOLO+FACE × 台中福華全家福專屬優惠方案，持券線上預約至品牌門市拍攝可享專案優惠價3,890元，方案內容包含三人入鏡，以及提供一人 60 分鐘的專業妝髮服務，由造型師細心雕琢，為母親定格最美的瞬間，並加贈克萊茵藍壓克力相框（總市值5,580元），將一家人的笑容與感動凝結為永恆畫面。今年母親節，不妨以一顆細緻珍珠的心意，為媽媽收藏一段發光的時光。
台中福華行銷公關企劃部協理簡若卿表示，台中福華用多元形式，讓「愛」不只停留在當下，而是持續發酵於生活之中，透過餐飲、商品與跨界合作，可望有效帶動今年母親節整體業績表現。 訂位專線:台中福華大飯店（04）24631616
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