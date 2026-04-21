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▲職場霸凌構成包含「勞動場所執行職務」、「事業單位人員利用職務或權勢」、「逾越業務上必要且合理範圍」、「持續以冒犯、威脅、冷落、孤立、侮辱或不當言行」，以及「身心健康遭受危害」等5要件缺一不可。（圖／勞動部提供）

彭鳳美補充，職場霸凌構成包含「勞動場所執行職務」、「事業單位人員利用職務或權勢」、「逾越業務上必要且合理範圍」、「持續以冒犯、威脅、冷落、孤立、侮辱或不當言行」，以及「身心健康遭受危害」等5要件缺一不可。

▲草案規定，僱用勞工人數在10人以上之雇主應設置處理職場霸凌電子信箱、專用信箱、專線電話等申訴管道。（圖／勞動部提供）

勞動部為了防治職場出現霸凌，於《職業安全衛生法》新增職場霸凌防治專章，今（21）日對外預告草案，預計7月上路。勞動部說明，明確規範像是言語暴力、社交排斥、職務干預等情況，新法也明定職場霸凌防治為雇主的法定義務，違反最高可罰300萬元罰鍰，更可以加重法定罰鍰最高額1／2，也就是最高可罰450萬元。勞動部今日預告，《職場霸凌防治準則》及《地方主管機關受理最高負責人職場霸凌事件申訴處理辦法》草案，並已於4月21日起預告30日，以蒐集各界意見。勞動部表示，若經過預告蒐集意見，再加上法規會審查，預估會在7月上路。職安署職業衛生健康組副組長彭鳳美補充，霸凌專章草案部分參考《性別平等工作法》、《校園霸凌防制準則》，而部分公務機關適用《職安法》，也有部分準用《公務人員保障法》，因此這邊都會進行法律調和。據公布草案，勞動部定義霸凌行為回歸《職安法》第22條之1定義之外，也在專章中明訂等情形。她也理解，許多雇主擔心合理管理權的行使跟霸凌不當的行為有時候一線之隔，就容易產生模糊；而像網路上常出現「訂雞排、訂飲料沒有揪」，是否也可能算霸凌，她則認為若是涉及到私下請客，可能就不符合職場霸凌，但認為實際樣態還是需要個案認定。草案規定，僱用勞工人數在10人以上之雇主應設置處理職場霸凌電子信箱、專用信箱、專線電話等申訴管道；僱用勞工人數在30人以上之雇主，更應訂定職場霸凌防治措施、申訴及懲處規範並公開揭示，並應對事業單位人員，實施防治職場霸凌教育訓練。而在勞工申訴方面，草案規定申訴人得以言詞、電子郵件或書面提出申訴，必須包含申訴人相關資訊及申訴日期，申訴期限為自職場霸凌行為終了時起，逾3年者以內，或離職日1年內申訴擇對勞工有利的時間；若逾期的話，雇主可以依「已逾申訴期限」，不受理。勞動部強調，新法已定明職場霸凌防治為雇主的法定義務，違反相關規定最高可處300萬元罰鍰，且得依事業規模、性質或違反情節，加重至法定罰鍰最高額1／2，也就是最高可開罰450萬元。另外，當勞工遭受職場霸凌，若被申訴人為最高負責人時，員工可以直接向地方主管機關提起申訴，因此也公布《地方主管機關受理最高負責人職場霸凌事件申訴處理辦法》草案，規定受理申訴日起7日內開始調查，並於2個月內調查完成；必要時，得延長1個月，並應通知申訴人。