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▲史丹利圖奇（下）在艾蜜莉布朗（右）的婚禮，與她的姊姊菲莉絲迪結緣，進而交往並結婚。（圖／二十世紀影業提供）

好萊塢電影《穿著PRADA的惡魔2》即將於4月29日全台上映，原班人馬的回歸，讓等待20年的粉絲都非常期待。其中，女主角之一的艾蜜莉布朗（Emily Blunt），竟跟在片中飾演時尚雜誌藝術總監「奈吉」的史丹利圖奇（Stanley Tucci）成為家人，對方直接升級為她的姊夫。艾蜜莉還爆料史丹利私下跟電影中的自律形象不同，每晚都會煮義大利麵，還帶燴飯到片場誘惑大家，讓需要節食穿禮服的女星都超崩潰。艾蜜莉布朗與史丹利圖奇的緣分，從戲裡延續到戲外。據悉，艾蜜莉與丈夫約翰卡拉辛斯基（John Krasinski）舉行婚禮時，受邀參加的史丹利，在現場與艾蜜莉姊姊菲莉絲迪（Felicity Blunt）結緣，進而交往後於2012年結婚，兩人育有一子，史丹利也因此成為艾蜜莉的姊夫。升級為家人的兩人，艾蜜莉這次也在宣傳續集期間，毫不猶豫爆料姊夫史丹利，透露對方跟片中自律、認真節食的「奈吉」不同，非常熱愛美食，每晚煮義大利麵，「還要我跟他一起喝馬丁尼。」除此之外，史丹利還會帶著義大利麵跟燴飯到片場，一直問她要不要吃，讓她超崩潰喊：「我很想吃，但我今天要穿Dior高訂服。」但即便如此，艾蜜莉還是對姊夫有滿滿崇拜，大讚他是全能人才。20年前造成全球女性觀眾熱烈話題的《穿著PRADA的惡魔》，不但讓安海瑟薇與艾蜜莉布朗在好萊塢行情直升，也使梅莉史翠普成功建立時尚女魔頭的形象，事業再翻紅。而這次續集和上集相隔20年，平面媒體已式微、時尚產業與媒體業都有了新的生態，劇情也反映了這些轉變。《穿著Prada的惡魔2》聚焦梅莉史翠普（Mary Streep）飾演的《伸展台》雜誌總編輯米蘭達，在紙本媒體式微之際，努力在逐漸凋零的產業中尋找立足之地。此時，她必須攜手安海瑟薇（Anne Hathaway）飾演的安迪與奈吉，迎戰已經成為奢侈品集團高階主管的昔日助理艾蜜莉（艾蜜莉布朗 飾），因為她手中掌握著米蘭達迫切需要的廣告預算。已各有成就的3位女主角，將會再創造出什麼火花，也讓外界非常期待。《穿著PRADA的惡魔2》即將於4月29日全台上映。