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范瑋琪挑戰唱跳 手腳不協調超崩潰

▲范瑋琪（後排右2）跳到一半連鞋子都掉了，當場讓所有人笑翻，網友看了則猛虧：「范瑋琪不跳舞的原因找到了。」（圖／翻攝微博）

▲范瑋琪（如圖）先前坦言自己參加節目的初衷，是希望再次向外界證明音樂實力。（圖／微博@WooDooDoo）

范瑋琪昔婉拒參加《浪姐》遭網暴吐低潮

范瑋琪近期參與中國實境節目《乘風2026》（浪姐7），歌手出身的她，過去鮮少跳舞，近日製作單位公開排舞花絮，只見范瑋琪手腳不協調、動作僵硬，對她來說可是最大的挑戰。過程中范瑋琪數度崩潰，直呼「我完了」，甚至連鞋子都噴飛，讓網友笑說：「范范跳舞，我笑到缺氧」、「多年前她在康熙跳了幾下，就已經非常驚人了，哈哈哈。」范瑋琪將在《浪姐》挑戰唱跳，節目近日公開姐姐們的練舞片段，只見她表情專注，然而動作卻跟不上其他人，手腳不協調、動作也十分僵硬，「謎之腳步」讓觀眾們全看傻。當舞蹈老師詢問練習狀況時，范瑋琪則小聲說：「不ok！」顯然跳舞對她來說是一大挑戰。更逗趣的是，范瑋琪跳到一半連鞋子都掉了，當場讓所有人笑翻，她則擺出哭喪的臉說：「我完了！」讓網友們看了猛虧：「范瑋琪不跳舞的原因找到了」、「范范那個手腳纏在一起的窘境，我都想投她一票，努力的我都不忍心了哈哈」。范瑋琪先前坦言自己參加節目的初衷，是希望再次向外界證明音樂實力，不希望外界因一次表現失誤就否定多年累積的成績，也強調自己對聲音與演唱風格有充分理解。先前在《浪姐》初舞台中，范瑋琪表現不如預期，但仍希望大家記得她對音樂的熱愛，並強調未來會持續調整與進步。上週，范瑋琪總算是獲得觀眾稱讚，她與葉一茜、侯宇、何宣林組隊，並帶來歌曲〈城北的花〉，演出後許多網友特別提及范瑋琪在和聲部分的表現，表示「聲音一出來就很有情緒」、「整組的和聲非常舒服」，而范瑋琪也抒發這幾年的心情，坦言過去一直在低潮：「好像全世界都在責怪我！」更透露其實節目過去曾多次邀請她參加，但因為擔心再次面對批評與輿論壓力，一直沒有答應。這次她決定給自己一次機會，重新站上舞台挑戰自我，范瑋琪直言，現在已經不再過度害怕失去，反而更希望把握每一次表演機會，不讓自己留下遺憾。