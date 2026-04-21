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玉澤演4/24結婚 喜帖寫上2PM神曲《10分滿分的10分》

▲玉澤演將跟圈外女友於4/24結婚。（圖／翻攝自 TheBestPhotoParis IG）

南韓男團2PM成員玉澤演將在4月24日結婚，喜帖今（21）日被友人公開，上寫著「彼此都是10分滿分的10分的2個人，終於要結婚了。請一起見證這段全新開始的瞬間」，其中「10分滿分的10分」正是2PM在2008年的出道曲《10分滿分的10分》，同時也是成名曲，玉澤演巧妙引用自己的代表作歌名，被讚滿滿巧思。玉澤演已陸續發放喜帖給親近朋友與家人，喜帖上寫著「彼此都是10分滿分的10分的2個人，終於要結婚了。請一起見證這段全新開始的瞬間」，其中「10分滿分的10分」這句話特別吸睛，正是玉澤演所屬團體2PM的出道歌曲名稱。玉澤演將於本月24日在首爾某地結婚，婚禮僅邀請雙方家人與親近友人出席，採非公開形式進行。兩人也在喜帖中特別請求外界體諒，希望婚禮細節不要對外公開，所屬經紀公司51K也透過官方社群表示：「為了顧及圈外人準新娘，包含婚禮日期在內的所有流程都將以非公開方式進行。」看得出來玉澤演對未婚妻及其家人相當保護。玉澤演的戀情是在2020年曝光，2人一直低調交往長達10年，去年（2025）11月，他透過社群表示「我已經和一位長時間理解並信任我的人，約定要一起走完人生。我們會成為彼此最可靠的存在，一起走過未來的每一步。」親自公開結婚消息。玉澤演自2008年以男團2PM出道後，不論是歌手或是演員身分都深受喜愛，戲劇代表作包含《夢想起飛Dream High》、《打架吧鬼神》、《黑道律師文森佐》、《我奪走了公爵的初夜》，他也是繼2022年結婚的黃燦盛之後，2PM第2位結婚的成員。