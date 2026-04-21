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明天高溫炎熱 最後好天氣

▲氣象署說明，本周前半段全台高溫炎熱，下半周隨著鋒面雨勢影響，溫度顯著下滑。（圖／中央氣象署）

周四鋒面殺到台灣 全台有雨到周六

▲氣象署提醒，周四開始鋒面影響台灣，一直到周六全台降雨訊號顯著，尤其西半部要注意大雨、雷雨。（圖／中央氣象署）

下周好天氣回歸 一周氣溫變化一次看

中央氣象署表示，明（22）日各地持續高溫炎熱，普遍落在30至33度；周四（4月23日）起鋒面接近，天氣明顯轉變，中部以北慎防雷雨與局部大雨，周五（4月24日）雨區南移、南台灣降雨增強，周六（4月25日）東北季風、華南雲雨區影響，各地仍有短暫陣雨，周日（4月26日）才回穩轉晴。氣象署預報員黃恩鴻指出，明天天氣依舊高溫炎熱，且只有東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後宜花、山區有零星短暫陣雨，其它地區晴到多雲，各地白天高溫都有30至33度，早晚低溫落在23至25度。黃恩鴻說明，周四天氣開始轉變，上午各地晴到多雲，中午過後鋒面影響，台中以北要注意局部短延時大雨、雷雨，中南部、東半部也有局部短暫陣雨；周五主要雨區轉往南台灣，要嚴防局部大雨，北部、東半部持續有局部短暫陣雨。周六鋒面遠離，但受到東北季風、華南雲雨區東移影響，環境水氣多，台灣西半部都還有短暫陣雨、雷雨、局部較大雨勢，其它地區也有局部短暫陣雨；直到周日東北季風減弱、氣溫回升，各地回歸多雲到晴的好天氣。黃恩鴻補充，下周一各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫陣雨；下周二東半部有局部短暫陣雨，其它地區多雲到晴，午後各地有局部短暫陣雨。氣溫方面，周四各地白天還有29至32度，周五、周六受下雨、東北季風影響，北部、東半部只剩23至25度，中南部25至28度；周日、下周一回暖，各地30度以上高溫再現。