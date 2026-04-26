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擁有超過五百年歷史的奧地利國寶「維也納少年合唱團」（Vienna Boys Choir）從神聖羅馬帝國就存在；目前約有100名成員，多數由奧地利成員組成，在世界巡迴表演。近年每年10月都會來台表演，其中卻與在維也納開航35週年的長榮航空有一段合作淵源。維也納少年合唱團在1926年開始巡演。維也納少年合唱團執行秘書Corinne Milliand指出，合唱團成員多數來自奧地利本土，其餘三至四成匯集來自歐洲、亞洲及美國等世界各地學生，先前也曾有墨西哥（中南美洲）的成員。維也納少年合唱團在2004年加入女生團員，2024年開始演唱，但與男生團制度不同；男生團員有寄宿學校、可招收國際學生，女生則必須住在維也納當地家中，因此都是本地人。Corinne Milliand表示，合唱團成員要加入必須要在10歲以前，並且會說德文或是可以迅速學會德語；每年約會招收25名成員，其中包含5女、20男。而2009年時，長榮航空奧地利分公司總主任何秉修的10歲兒子入團，成為維也納少年合唱團首名台灣成員，也成了長榮航空與促成台灣跟奧地利的文化交流牽上線的關鍵。他回想，自己兒子經歷3次巡演到墨西哥、台灣、新加坡、中國等地，沒有巡演時也會在霍夫堡唱歌彌撒，合唱團的訓練極為紮實，看在家長心中也確實辛苦。不過，何秉修發現，維也納少年合唱團屬於私立學校，雖巡演費用是經紀公司負擔，但學校收入並不高，因此開始討論是否能把台灣跟奧地利的文化拉近一點，也讓目前有開航的長榮航空有可幫忙的之處；因此，長榮航空不僅邀請台灣住民小朋友赴維也納交流合唱等活動，學習不同訓練方式，也讓維也納看到我國小朋友的歌唱實力。適逢世界巡演百週年，維也納少年合唱團（Wiener Sängerknaben）表示：「長榮航空不僅見證維也納百年音樂教育的傳承，更促成台奧之間珍貴的文化交流。這份對在地文化的鼎力支持，對我們而言早已超越一家航空公司的意義。」