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全台年度宗教盛事之一的白沙屯媽祖進香近日盛大展開，吸引來自全台各地數十萬名信眾齊聚參與，徒步追隨「粉紅超跑」虔誠祈福。今年，日本台灣銷售NO.1的成人紙尿褲領導品牌「來復易」，連續第二年於北港朝天宮舉辦現場派樣活動，邀請信眾親身體驗由知名雙金影后楊貴媚唯一推薦的來復易，在進香旅途中感受貼心陪伴，守護全程安心前行。活動現場氣氛熱鬧，來復易特別準備進香神器「輕薄安心活力褲」試用包，讓信眾能夠活力走透透、不怕找廁所，進香免煩漏！民眾只要加入來復易LINE好友，還可獲得多樣進香必備好物，吸引不少民眾熱情參與、踴躍體驗。作為日本品牌並連續多年榮獲日本與台灣銷售No.1的成人紙尿褲品牌。其中，「來復易輕薄安心活力褲」新升級的25%超柔彈腰圍讓長輩自己穿脫更加方便、柔貼防漏側邊有效減少外漏尷尬、輕薄透氣材質設計不會厚厚一大包，穿起來不用擔心被別人看出來，是徒步進香與長時間外出的理想選擇，兼具舒適與安心。近年來，白沙屯媽祖進香活動熱度持續攀升，參與人數屢創新高，已成為全台最具代表性的宗教盛事之一。短短數年間參與人潮大幅成長，甚至較早年僅數千人規模暴增逾百倍，展現驚人的參與熱潮。 面對長時間徒步、找廁所不易等需求也更加被重視，讓外出時的舒適與安心，成為許多熟齡族群與陪同家人的關鍵挑戰。來復易品牌代表蔡依汎表示：「今年是來復易第二年參與白沙屯媽祖進香活動，我們希望持續用行動展現品牌實現長輩樂齡生活的理念。在朝天宮免費發送試用包，支持現場信眾們，能活力走透透、不怕找廁所，進香免煩漏。現場發放的輕薄安心活力褲具備超柔彈性腰圍，提升了25%柔軟度，讓長輩自己就能輕鬆穿脫，不需要他人協助；同時產品輕薄不外漏，腿窩柔貼防漏側邊也能有效阻擋尿液外漏，讓長輩進香時更安心走透透。」現場也有許多愛用者表示：「穿起來透氣不悶熱、真的很好用！」顯見產品的便利性與舒適度獲得民眾肯定。來復易持續透過白沙屯拱天宮進香活動與民眾拉近距離，讓更多人正視熟齡行動與漏尿困擾，以更正面的態度面對身體變化。未來也將持續守護信眾與消費者健康，成為銀髮族最貼心的後盾。*日本 NO.1： INTAGE SRI+ 成褲銷售2017年1月~2025年9月累計*台灣 NO.1： 依 2018年1月–2026年1月第三方零售市場調查數據；全台主要零售通路成褲類銷售金額第一。