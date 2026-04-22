中央氣象署表示，今（22）日各地持續高溫炎熱，普遍落在30至33度；周四（4月23日）起鋒面接近，天氣明顯轉變，中部以北慎防雷雨與局部大雨，周五（4月24日）雨區南移、南台灣降雨增強，周六（4月25日）東北季風、華南雲雨區影響，各地仍有短暫陣雨，周日（4月26日）才回穩轉晴。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今天天氣：高溫飆30度　降雨範圍小

4月22日今天的天氣，氣象署指出，環境轉吹偏南風，各地多雲到晴、高溫炎熱，僅東南部、恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後對流發展，宜花及山區有局部短暫陣雨的機率。

氣溫方面，各地白天高溫普遍來到29至32度，局部溫度會再更高一些，尤其南部近山區可能來到36度以上，近中午前後紫外線偏強，會來到過量甚至危險等級，外出請做好防曬並多補充水分。

▲今天各地多雲到晴、高溫炎熱，僅東南部、恆春半島偶有零星短暫陣雨。（圖／中央氣象署）
▲今天各地多雲到晴、高溫炎熱，僅東南部、恆春半島偶有零星短暫陣雨。（圖／中央氣象署）
今天空氣品質

良好：花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、馬祖、金門、澎湖

環境部提及，環境風場為東南風至西南風，雲嘉南以北位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

明天天氣：鋒面通過　全台有雨

4月23日明天的天氣，氣象署說明，鋒面逐漸通過及東北季風增強，各地氣溫逐漸下降，雨帶由北往南增加，中部以北有局部短延時大雨發生的機率，其它地區降雨機率增高，也都有局部短暫陣雨或雷雨。

▲氣象署提醒，周四開始鋒面影響台灣，一直到周六全台降雨訊號顯著，尤其西半部要注意大雨、雷雨。（圖／中央氣象署）
▲氣象署提醒，周四開始鋒面影響台灣，一直到周六全台降雨訊號顯著，尤其西半部要注意大雨、雷雨。（圖／中央氣象署）
一周天氣：雨下到周六　周日放晴回暖

氣象署提到，周五主要雨區轉往南台灣，要嚴防局部大雨，北部、東半部持續有局部短暫陣雨。周六鋒面遠離，但受到東北季風、華南雲雨區東移影響，環境水氣多，台灣西半部都還有短暫陣雨、雷雨、局部較大雨勢，其它地區也有局部短暫陣雨；直到周日東北季風減弱、氣溫回升，各地回歸多雲到晴的好天氣。

氣溫方面，周四各地白天還有29至32度，周五、周六受下雨、東北季風影響，北部、東半部只剩23至25度，中南部25至28度；周日、下周一回暖，各地30度以上高溫再現。

▲氣象署說明，本周前半段全台高溫炎熱，下半周隨著鋒面雨勢影響，溫度顯著下滑。（圖／中央氣象署）
▲氣象署說明，本周前半段全台高溫炎熱，下半周隨著鋒面雨勢影響，溫度顯著下滑。（圖／中央氣象署）

相關新聞

鋒面殺到何時變天？氣象署：周四「全台雷雨」到周六　北部大降溫

周四全台有雨連3天！賈新興：只是前菜　「梅雨季」估這天才開始

好天氣要沒了！周四鋒面橫掃「雷雨灌全台」　大雨一路下到周六

4/21天氣預報》午後南台灣有陣雨！周四擴大全台有雨　這天才放晴

張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...