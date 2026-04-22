中央氣象署表示，今（22）日各地持續高溫炎熱，普遍落在30至33度；周四（4月23日）起鋒面接近，天氣明顯轉變，中部以北慎防雷雨與局部大雨，周五（4月24日）雨區南移、南台灣降雨增強，周六（4月25日）東北季風、華南雲雨區影響，各地仍有短暫陣雨，周日（4月26日）才回穩轉晴。
今天天氣：高溫飆30度 降雨範圍小
4月22日今天的天氣，氣象署指出，環境轉吹偏南風，各地多雲到晴、高溫炎熱，僅東南部、恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後對流發展，宜花及山區有局部短暫陣雨的機率。
氣溫方面，各地白天高溫普遍來到29至32度，局部溫度會再更高一些，尤其南部近山區可能來到36度以上，近中午前後紫外線偏強，會來到過量甚至危險等級，外出請做好防曬並多補充水分。
今天空氣品質
良好：花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，環境風場為東南風至西南風，雲嘉南以北位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：鋒面通過 全台有雨
4月23日明天的天氣，氣象署說明，鋒面逐漸通過及東北季風增強，各地氣溫逐漸下降，雨帶由北往南增加，中部以北有局部短延時大雨發生的機率，其它地區降雨機率增高，也都有局部短暫陣雨或雷雨。
一周天氣：雨下到周六 周日放晴回暖
氣象署提到，周五主要雨區轉往南台灣，要嚴防局部大雨，北部、東半部持續有局部短暫陣雨。周六鋒面遠離，但受到東北季風、華南雲雨區東移影響，環境水氣多，台灣西半部都還有短暫陣雨、雷雨、局部較大雨勢，其它地區也有局部短暫陣雨；直到周日東北季風減弱、氣溫回升，各地回歸多雲到晴的好天氣。
氣溫方面，周四各地白天還有29至32度，周五、周六受下雨、東北季風影響，北部、東半部只剩23至25度，中南部25至28度；周日、下周一回暖，各地30度以上高溫再現。
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4月22日今天的天氣，氣象署指出，環境轉吹偏南風，各地多雲到晴、高溫炎熱，僅東南部、恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後對流發展，宜花及山區有局部短暫陣雨的機率。
氣溫方面，各地白天高溫普遍來到29至32度，局部溫度會再更高一些，尤其南部近山區可能來到36度以上，近中午前後紫外線偏強，會來到過量甚至危險等級，外出請做好防曬並多補充水分。
良好：花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，環境風場為東南風至西南風，雲嘉南以北位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：鋒面通過 全台有雨
4月23日明天的天氣，氣象署說明，鋒面逐漸通過及東北季風增強，各地氣溫逐漸下降，雨帶由北往南增加，中部以北有局部短延時大雨發生的機率，其它地區降雨機率增高，也都有局部短暫陣雨或雷雨。
氣象署提到，周五主要雨區轉往南台灣，要嚴防局部大雨，北部、東半部持續有局部短暫陣雨。周六鋒面遠離，但受到東北季風、華南雲雨區東移影響，環境水氣多，台灣西半部都還有短暫陣雨、雷雨、局部較大雨勢，其它地區也有局部短暫陣雨；直到周日東北季風減弱、氣溫回升，各地回歸多雲到晴的好天氣。
氣溫方面，周四各地白天還有29至32度，周五、周六受下雨、東北季風影響，北部、東半部只剩23至25度，中南部25至28度；周日、下周一回暖，各地30度以上高溫再現。