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▲安海瑟薇（左）、艾蜜莉布朗（右）和「惡魔總編」、《Vogue》全球編輯總監安娜溫圖合影。（圖／二十世紀影業提供）

▲演唱《穿著PRADA的惡魔2》主題曲〈RUNWAY〉的女神卡卡現身首映會。（圖／二十世紀影業提供）

電影《穿著PRADA的惡魔2》將於4月29日搶先全美在台上映，美國時間昨（20）日晚間，全明星演員陣容齊聚紐約大衛格芬音樂廳參加紐約首映會，此前的紅毯星光閃耀，梅莉史翠普、安海瑟薇、艾蜜莉布朗與史丹利圖奇四位主角在瑪丹娜經典歌曲〈Vogue〉伴隨下霸氣登場，圖奇受訪時稱讚梅莉「比20年前更加美麗」，遭梅姨吐槽：「你的視力可能退化了！」紅毯訪問環節，梅莉史翠普與史丹利圖奇被問及最喜愛的電影造型時，圖奇表示「每一個都喜歡」，梅莉則笑稱自己也愛圖奇的所有造型，而圖奇更大讚梅莉「比20年前更加美麗」，對此，梅莉幽默回應「你的視力可能退化了」，但仍感謝對方的讚美，兩人互動逗趣。熱愛美食的圖奇也被問到若替角色米蘭達準備料理，他秒答「牛排」，展現對角色的熟悉與理解。艾蜜莉布朗與安海瑟薇以吸睛澎裙造型登場，兩人笑稱彼此彷彿上演「裙子大戰」，華麗裙擺在紅毯上頻頻「交手」，成為焦點之一。談及角色20年後的變化，艾蜜莉透露，劇中的愛蜜莉如今已成為握有權勢的高層主管，但內心仍渴望「母親的愛」，並邀請觀眾進戲院一探她的成長歷程。安海瑟薇分享小安（角色名）的時尚轉變，表示角色如今風格更成熟、更個人化，「更為自己而穿」，不再像年輕時盲目跟隨潮流，甚至做出不適合自己的選擇，她指出，現在的小安清楚知道自己想要什麼，穿搭也更貼近真實生活。至於艾蜜莉對角色造型的形容，她笑說，Emily（角色名）被造型師稱為「小沼澤怪物」，風格前衛、大膽，與角色優雅外表形成鮮明反差，展現獨特魅力。本場首映紅毯活動全程由Disney+ 直播，觀眾更可在Disney+ 欣賞完整回放。