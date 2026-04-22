饗賓集團宣告，旗下日式Buffet「旭集 和食集錦」即日起至6月30日推出「春漾花実季（春漾花實季）」活動，這次旭集與北海道高品質鮮乳聞名、由德麥食品公司代理的「四葉乳業」合作，攜手WPTC西點世界盃冠軍、來自日本的「妹尾徹也（Senoo Tetsuya）」主廚，推出5款聯名甜點。
饗賓集團提到，來自日本的西點名廚妹尾徹也，在2012年帶領日本隊於「WPTC（World Pastry Team Championship）西點世界盃」中奪得世界冠軍，以其細膩的職人手感與獨到的視覺美學著稱。
而旭集此次「春漾花実季」與北海道十勝「四葉乳業」合作，由妹尾徹也將純淨乳香與花果甘味融合，共有5道新推出的和風甜點，像是假日晚餐時段限定的「雲菓（蜜桃玫瑰生乳酪）」，選用「四葉乳業」原料製作出的生乳酪，搭配蜜桃玫瑰醬與荔枝果凍的清甜點綴。
也有外型粉色的「寶盒（椰雪覆盆莓蛋糕）」，以「四葉乳業」奶霜製成蛋糕體，裹上覆盆莓果泥、椰子絲、牛奶香緹。或者也有「花若葉（萊姆緋莓慕斯）」，以覆盆莓與「四葉乳業」原料製成慕斯，搭配肉桂沙布列的酥鬆香氣。另兩道全則是草莓果泥為主調的「羽瞬（綿雲莓果塔）」還有酸香明亮滋味的「露雫（百香覆盆莓塔）」。
「旭集」餐價最低為下午餐，每人1090元+10%、最貴為假日晚餐2090元+10%，此次推出5款新甜點，加值不加價。其中的「雲菓（蜜桃玫瑰生乳酪）」是限定假日晚餐提供，其他4道則是全餐期都吃得到。
台北君悅酒店「彩日本料理」推新優惠：12歲以下、壽星免餐費
台北君悅酒店「彩日本料理」自助餐廳，以居酒屋風格打造日式料理吃到飽體驗，菜色包含和風海鮮鍋物、燒烤、天婦羅炸物及生魚片手捲區與現做甜點等，台北君悅酒店表示，凡訂位用餐，和餐廳服務人員說出通關密語「鮭鮭寶貝」、「我就愛吃醋」，即可獲得隱藏版料理或飲品，且四月底前，兩人同行預訂「彩日本料理」或「凱菲屋」用餐，可享一名12歲以下孩童免費；還有當月壽星用餐享「四人同行、一人免費」，即日起於官網接受預約訂位。
我是廣告 請繼續往下閱讀
而旭集此次「春漾花実季」與北海道十勝「四葉乳業」合作，由妹尾徹也將純淨乳香與花果甘味融合，共有5道新推出的和風甜點，像是假日晚餐時段限定的「雲菓（蜜桃玫瑰生乳酪）」，選用「四葉乳業」原料製作出的生乳酪，搭配蜜桃玫瑰醬與荔枝果凍的清甜點綴。
「旭集」餐價最低為下午餐，每人1090元+10%、最貴為假日晚餐2090元+10%，此次推出5款新甜點，加值不加價。其中的「雲菓（蜜桃玫瑰生乳酪）」是限定假日晚餐提供，其他4道則是全餐期都吃得到。
台北君悅酒店「彩日本料理」自助餐廳，以居酒屋風格打造日式料理吃到飽體驗，菜色包含和風海鮮鍋物、燒烤、天婦羅炸物及生魚片手捲區與現做甜點等，台北君悅酒店表示，凡訂位用餐，和餐廳服務人員說出通關密語「鮭鮭寶貝」、「我就愛吃醋」，即可獲得隱藏版料理或飲品，且四月底前，兩人同行預訂「彩日本料理」或「凱菲屋」用餐，可享一名12歲以下孩童免費；還有當月壽星用餐享「四人同行、一人免費」，即日起於官網接受預約訂位。