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大聯盟本季導入了由電子輔助判定好壞球的「機器人裁判」（ABS）挑戰制度。根據日媒Sponochi Annex統計，截至20日，全聯盟共進行了1357次挑戰，其中725次判定翻盤，成功率為53%。投手的成功率為39%，打者為46%，而捕手的精準度較高達60%。而ABS的加入，對捕手Framing能力的要求也備受討論。ABS制度上路後，馬上就迎來第一次透過好壞球判決決定的比賽。金鶯隊右投蘇亞雷斯在9局2出局球數兩好一壞時，一顆直球被判壞球，金鶯捕手巴薩羅要求挑戰。確認球進入外角高點後，金鶯隊奪下勝利。巴薩羅表示：「當時還有2次挑戰權，與其留著不如用掉。」蘇亞雷斯則帶著喜悅與驚訝交織的神情說：「我不覺得那是好球，結果順利成功真是太好了。」然而另一方面，道奇隊捕手史密斯的觀點略有不同。「我有時候覺得自己憑藉Framing接成了好球，卻被判定為壞球，這確實令人沮喪。」指出捕手透過接球技巧，將投在邊角邊界的球誘導裁判判為好球的技術，在ABS制度上路後的重要性將再次受到討論。而計算成功率，表現優異的是皇家隊捕手培瑞茲，21次挑戰中成功16次。道奇隊的史密斯挑戰積極（24次），成功15次但失敗也有9次。另一方面，老虎隊的丁格勒則挑選看似能贏的場面，僅挑戰13次，其中成功了11次。根據《橘郡紀事報》記者比爾·普蘭基特表示：「不論判定是否翻盤，現場都會爆發巨大的歡呼聲，這很令人意外。」他補充道：「能知道判定有多精準也非常有趣，像是只差好球帶約1公分之類的，能實際感受到選手與裁判的高水準。」