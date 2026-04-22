台灣天氣即將迎來劇烈變化，今（22）日全台仍處於高溫悶熱的狀態，南部甚至可能飆破36度，但最新一波春雨鋒面逼近，明（23）日開始全台將轉為有雨的天氣型態，並伴隨明顯降溫，預估雨勢將持續至周六（4月25日），周日（4月26日）開始天氣回穩。
今天高溫飆破33度 午後2地區有雨
氣象專家林得恩表示，今天受鋒面逐漸接近影響，台灣白天位於春雨鋒面的「鋒前暖區」，各地高溫普遍來到30至33度，南部近山區可能達36度以上，由於太陽輻射加熱效率高，午後對流發展旺盛，「宜花、各地山區」午後有局部短暫陣雨的機率，甚至可能誘發「暖區暴雨」。
周四全台有雨連3天 雨彈由北往南轟
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提及，新一波春雨即將在周四來臨，且一連三天全台有雨，根據各國模式的最新預報，這波降雨讓全台預測圖呈現紅通通的狀態，特別是西半部雨量不少，若華南雲雨帶發展得好，還需要特別注意大雷雨的發生，白天高溫也會明顯下降，各地將轉為偏涼的天氣。
對於降雨的時程與區域分布，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提醒，周四全台有雨，桃園到台中有發生局部雷雨的機會，周五鋒面南移、東北風影響，中午前全台各地有局部短暫雨，鋒面往台中、彰化南移，該地區降雨較多。
周六仍有雨 周日才放晴
賈新興接著說，周六台灣水氣依舊偏多，鋒面更往南邊，因此高雄、屏東的降雨較多，在氣溫方面，由於鋒面通過且東北風較強，溫度將出現明顯下降，北部地區的氣溫甚至會降至不到20度。
這波春雨鋒面的影響預計會在周末逐漸步入尾聲，「台灣颱風論壇｜天氣特急」提及，周日、下周一隨著華南雲雨帶離去，各地將由西向東陸續雨停並放晴，屆時氣溫也會再度回升，重新回到偏熱的狀態，提醒民眾在下半周變天期間，出門務必攜帶雨具，並留意溫差劇烈變化以免著涼。
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氣象專家林得恩表示，今天受鋒面逐漸接近影響，台灣白天位於春雨鋒面的「鋒前暖區」，各地高溫普遍來到30至33度，南部近山區可能達36度以上，由於太陽輻射加熱效率高，午後對流發展旺盛，「宜花、各地山區」午後有局部短暫陣雨的機率，甚至可能誘發「暖區暴雨」。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提及，新一波春雨即將在周四來臨，且一連三天全台有雨，根據各國模式的最新預報，這波降雨讓全台預測圖呈現紅通通的狀態，特別是西半部雨量不少，若華南雲雨帶發展得好，還需要特別注意大雷雨的發生，白天高溫也會明顯下降，各地將轉為偏涼的天氣。
對於降雨的時程與區域分布，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提醒，周四全台有雨，桃園到台中有發生局部雷雨的機會，周五鋒面南移、東北風影響，中午前全台各地有局部短暫雨，鋒面往台中、彰化南移，該地區降雨較多。
賈新興接著說，周六台灣水氣依舊偏多，鋒面更往南邊，因此高雄、屏東的降雨較多，在氣溫方面，由於鋒面通過且東北風較強，溫度將出現明顯下降，北部地區的氣溫甚至會降至不到20度。
這波春雨鋒面的影響預計會在周末逐漸步入尾聲，「台灣颱風論壇｜天氣特急」提及，周日、下周一隨著華南雲雨帶離去，各地將由西向東陸續雨停並放晴，屆時氣溫也會再度回升，重新回到偏熱的狀態，提醒民眾在下半周變天期間，出門務必攜帶雨具，並留意溫差劇烈變化以免著涼。