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效力底特律老虎隊的李灝宇，今（22）日迎戰釀酒人之戰繼續擔任先發第8棒、三壘手，第2打席面對先發投手哈里森（Kyle Harrison），於一二壘有人時敲出左外野安打，助隊攻佔滿壘，也直接把哈里森打退場，李灝宇連續2戰敲安，根據Statcast系統顯示，這支安打擊球初速高達110.6英哩（約178公里）。李灝宇本場首打席在三局下，遭到哈里森3球三振，但四局下就快速調整策略，在一、二壘有人時，瞄準哈里森93.3英哩低角度直球，一棒掃出左外野強勁落地安打，由於這球初速高達110.6英哩（178公里）太過強勁，二壘跑者反而來不及跑回本壘，形成滿壘局面，手握3分領先的釀酒人，也把哈里森直接換下場。老虎本戰打線遭到封鎖，李灝宇直到七局才迎來第3次打擊機會，交手資深中繼投手艾許比（Aaron Ashby），李灝宇纏鬥7球後精準選掉壞球，釀酒人捕手啟用ABS挑戰失敗，李灝宇獲得大聯盟生涯第1個四壞保送。九局下第4打席則吞K。本戰李灝宇合計3打數1安打，選到1保送，吞下2K，目前出賽4場14打數累積3支安打，打擊率2成14，攻擊指數OPS.553。老虎本場則因投手群大爆炸，被釀酒人打出16安狂攻12分，終場4：12吞敗。