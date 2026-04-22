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▲艾蜜莉布朗（如圖）在《穿著PRADA的惡魔2》中從昔日小助理變成精品業在美國的高層，地位大躍進。（圖／二十世紀影業提供）

▲《穿著Prada的惡魔2》即將在全球上映，受到各方關注。（圖／摘自二十世紀影業）

▲梅莉史翠普（右）夢幻同框時尚女魔頭角色原型、《Vogue》總編輯安娜溫圖（左），引起熱烈話題。（圖／IG@voguemagazine）

即將於本月底全球盛大上映的《穿著PRADA的惡魔2》，傳出將「美胸女神」席德妮史威尼客串的片段剪到一秒不剩。《娛樂週刊》報導，原先她被安排在艾蜜莉布朗出場的段落登場，情節交代昔日被壓榨的助理艾蜜莉，現在已經是精品名牌在美國經營運作的高層，替明星弄造型，席德妮就是她在幫忙的客戶。席德妮出現大概3分鐘，因為和整段情節的結構稍微不合，最終決定剪光，製作團隊很感謝她的參與，表示這是個有點困難的抉擇。近年來在好萊塢知名度、身價都飛漲的席德妮，以傲人的上圍成為外界注意的焦點，但她也不只是有火辣的身材而已，她主演的《家弒服務》以3500萬美元的成本、創下全球票房近4億美元佳績，很快宣告要拍續集，證明她的號召力。她去年被拍到在《穿著PRADA的惡魔2》拍攝現場出現，各方懷疑有在片中軋一角，可是在首映會先睹為快的觀眾卻沒見到她的蹤影，原來她的畫面被剪光光，一秒都不剩。在《穿著PRADA的惡魔2》中，昔日的小助理安海瑟薇、艾蜜莉布朗都已經成為有自己事業，不再是受欺負小菜鳥的主管，艾蜜莉的角色更掌握精品預算、擁有一定權力，因此讓她為正當紅的席德妮史威尼搭配造型，感覺很合理，但有可能她的出場段落再加上席德妮的片段，實在有點冗長，又與主線情節的推展沒有直接相關，劇組把席德妮的部分剪光、讓節奏變得更明快，也是不得不做出的決定，席德妮方面尚未對此發表任何意見。不過席德妮雖然迅速走紅，也不是毫無爭議，之前她的牛仔褲廣告標榜她有好的牛仔褲（Jeans），就被認為一語雙關，因為Jeans和基因（genes ）發音相仿，有人認為這在暗示席德妮有好的基因，將「金髮、藍眼、白人」和優良基因劃上等號，有如回到納粹時代的審美，招來各方抨擊，也有人嫌席德妮的性感姿態再一次讓女性變成被物化的對象，就算她個人反擊這樣的說法，還是擺脫不了一些觀眾對她的刻板印象。除了席德妮史威尼之外，特別為《穿著PRADA的惡魔2》打造新歌的女神卡卡也在片中露臉，畫面就完整保留。而梅莉史翠普扮演的時尚女魔頭本尊安娜溫圖，和她一起拍了雜誌封面，外界也推測會不會在片中客串？導演大衛法蘭柯透露，安娜在他們到米蘭拍外景的時候，有拍了一小段畫面，可是她在導演下指令之前就動作，導致畫面有點失焦，大衛決定當做片子上串流以後的附加收錄花絮，他說道：「我沒辦法要求安娜再來一次。」粉絲們可以期待。